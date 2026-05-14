Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第37回
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【プライムビデオ】タイトルの圧が強い。「大きい女の子は好きですか？」ほかクセ強ラブコメが見放題
2026年05月14日 12時00分更新
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「姉である薫の一言で北英大学女子バレーボール部の寮長兼監督にされてしまった草太。そこには初恋相手の綾乃がいて草太は運命の再会を果たしたのだが……女子寮で！ 体育館で！ ホテルで!? 待っていたのは自分より大きい女の子達に振り回される日々だった！ 体格差 ハッピーハーレムラブコメディ北の大地にでっかく誕生！！」
「大きい女の子は好きですか？」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：藁井草太
出演：比仁司琳、水城すい、夏樹柑菜ほか
「人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」ところが……なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに!? 数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！ 一緒に帰る!? 手を繋ぐ!? デート!? 初××！？！？！？！？ 「おのれ下等生物めーーーーーー！！」チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪」
「カナン様はあくまでチョロい」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：室谷靖
出演：古賀葵、山下誠一郎、鈴代紗弓ほか
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