Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第38回
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【プライムビデオ】“かのかり”第5期、ついに見放題！ 一畳間で満喫する新着作もチェック
2026年05月14日 17時00分更新
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「秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！ 憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！ 学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに!? かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！」
(C)ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ
「一畳間まんきつ暮らし！」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：渡部穏寛
出演：菱川花菜、白砂沙帆、千春ほか
「清楚可憐な“レンタル”彼女（レンカノ）・水原千鶴のことを家族にも友人にも“本当”の彼女だと紹介してしまった、ダメダメ大学生・木ノ下和也。嘘だと言い出せないまま“偽り”の関係を続ける和也は、さまざまなイベントを一緒に乗り越えるなかで、次第に千鶴への“本物”の想いを募らせていく。映画制作のクラウドファンディングを無事成功させ、ついに和也は千鶴への“覚悟”を決める。一方、やや強引なところがある彼女(仮)・更科瑠夏が、これまで以上に超積極的に和也に迫る……！ さらに、和也と千鶴の“本当”の関係を知る小悪魔的な元カノ・七海麻美が千鶴に急接近する、緊迫した事態も発生!? 周囲を巻き込み、物語はますますヒートアップ！ そして、舞台はハワイアンズへ！！ たった一度の“レンタル”から動き出した和也の“リアル”。“偽り”の彼女が“本物”になる日は、はたして訪れるのか──!?」
「彼女、お借りします 第5期」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：古賀一臣
出演：堀江瞬、雨宮天、悠木碧ほか
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