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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第36回

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【プライムビデオ】“天使様”第2期から「おねがいアイプリ」まで！ 注目アニメが見放題に

2026年05月13日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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「おねがいアイプリ」「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2」をアマプラで観よう

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「ミラーパクトを開いたら、メイクとコーデでオシャレな私に大変身！　それがアイドルプリンセス・アイプリ！　おねがい町に引っ越してきた好実（このみ）いのりは、歌っておどれる“アイプリ”が大好きな中学1年生！　「アイプリになるチャンスをください！」いのりが広場の女神像にお願いしていると偶然、人気アイプリのあおいとぬいぐるみのようなフォーチュに出会ったの。フォーチュのおねがいを叶えられるアイプリを探しているというあおい。あおいにもらった特別なミラーパクトを開いて……いのり、あこがれのアイプリデビュー！　あおいとフォーチュはいのりに運命を感じたというけれど……これからアイプリでどんな出会いが待っているのでしょう？　あなたのココロのまんなかでキラッと光る「おねがい」はなぁに？　キラキラライブでみんなの「おねがい」かなえちゃお！」

おねがいアイプリ
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：藤咲淳一、松永昌弘、市川十億衛門
出演：小川華果、叶矢りかほか

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「マンションが偶然隣同士だった事から交流が始まった藤宮周と椎名真昼は、高校2年の体育祭後、晴れて付き合うことに。手作りのご飯や浴衣デートなど、まるで新婚のような雰囲気だが、2人は未だにドキドキしっぱなし。そして様々な出来事をきっかけに2人は過去を乗り越えていき……。二人の甘くて焦れったい恋の物語は続く――」
©佐伯さん・SBクリエイティブ／アニメ「お隣の天使様」製作委員会

お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：熊野千尋
出演：坂泰斗、石見舞菜香、八代拓ほか

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