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【プライムビデオ】「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season」が見放題に！「愛してるゲームを終わらせたい」も登場
2026年05月12日 19時00分更新
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「東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100％を誇り、毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。1年生3学期にCクラスへと昇格した綾小路たちだったが、1学年最終特別試験の結果、Aクラスに惜敗し、再びDクラスへと降格。2年生はDクラスからの再スタートとなった。春休みを経て、綾小路は軽井沢と恋人関係となり、堀北は優秀な兄・学にあこがれていた自分と決別。少しずつ人間関係が変化する中で、2年生へと進級する。綾小路たち新2年生の最初の特別試験は、新入生とパートナーを組んで行う筆記試験。しかし、新入生の中には、月城が手配したホワイトルームからの刺客が紛れており――。学年を超えた新たな関係が呼ぶのは、嵐か凪か。2年目の学校生活の幕が今、切って落とされる」
「ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期」
ボリューム：8エピソード（定期更新）
監督：野亦則行
出演：千葉翔也、鬼頭明里、竹達彩奈ほか
「同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。自分の想いに気づいているのに……。今にも「好き」があふれそうなのに……。……でも、素直になれない!! 近すぎて、遠すぎる、優希也とみく。ふたりをつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。今でもずっと続ける、意地の張り合い。愛してるゲームに勝てたら、告白したい――。愛してるゲームに勝って、「好き」を認めさせたい――。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる!!」
©堂本裕貴／小学館／「愛してるゲームを終わらせたい」製作委員会
「愛してるゲームを終わらせたい」
ボリューム：3エピソード（定期更新）
監督：谷東
出演：石川界人、伊藤美来、丸岡和佳奈ほか
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