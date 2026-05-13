Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第35回
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【プライムビデオ】「LIAR GAME」が見放題！ 異世界冒険譚「魔物喰らいの冒険者」も登場
2026年05月13日 17時00分更新
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「突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！」
©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会
「LIAR GAME」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：佐藤雄三、川野麻美
出演：仁見紗綾、大塚剛央、中谷一博ほか
「Eランク冒険者のルード。そんな彼が持つ唯一のスキル『状態異常無効化』は、瘴気で満ちる迷宮で薬草を採取することぐらいしか役に立たない微妙なもの。戦闘能力も皆無に等しく、冒険者仲間からは「瘴気漁り」と揶揄される始末。そんな現状を打破するため新しい迷宮に挑むルードだが、仲間に裏切られ遭難してしまう。物資も尽き、瀕死の状態の中、彼は禁忌とされる魔物の肉を喰らうことを決意するのだが──。ただひたすらに魔物を喰らって新たなスキルを獲得する、ルードの「魔物喰らい」冒険譚が始まる！」
©錬金王・かわく・フーモア/LINE Digital Frontier/「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」製作委員会
「魔物喰らいの冒険者～俺だけ魔物を喰らって強くなる～」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：さとうひかる
出演：古川慎、中島由貴ほか
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