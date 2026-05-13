【プライムビデオ】「LIAR GAME」が見放題！ 異世界冒険譚「魔物喰らいの冒険者」も登場

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「突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！」

©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会 「LIAR GAME」

ボリューム：5エピソード（定期更新）

監督：佐藤雄三、川野麻美

出演：仁見紗綾、大塚剛央、中谷一博ほか

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