Kindle Unlimitedで『BEASTARS 1』『姫騎士は蛮族の嫁 1～3』が読み放題！

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「肉食獣と草食獣が共存する世界。そこには、希望も恋も不安もいっぱいあるんだ。チェリートン学園の演劇部員レゴシは、狼なのにとっても繊細。そんな彼が多くの動物たちと青春していく動物群像劇が始まる!!」

「「くっ、殺せ！」西方最強の女騎士こと、セラフィーナ・ド・ラヴィラント。彼女は東方での戦争に敗れ、蛮族の捕虜となってしまった！ 敗北者であるセラフィーナに待ち受けるのは、復讐、拷問、そして陵辱の日々――、かと思いきや！ 申し出られたのは「蛮族王との結婚」で――!? 元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚、開幕!!」

『姫騎士は蛮族の嫁 1巻』

著者：コトバノリアキ

出版社：講談社（週刊少年マガジンコミックス）