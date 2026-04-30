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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第29回

500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介

Kindle Unlimitedで『BEASTARS 1』『姫騎士は蛮族の嫁 1～3』が読み放題！

2026年04月30日 18時00分更新

文● ASCII

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Amazonの読み放題サービス「Kindle Unlimited」は30日間の無料体験が可能

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BEASTARS 1巻
著者：板垣巴留
出版社：秋田書店（少年チャンピオン・コミックス）

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「「くっ、殺せ！」西方最強の女騎士こと、セラフィーナ・ド・ラヴィラント。彼女は東方での戦争に敗れ、蛮族の捕虜となってしまった！ 敗北者であるセラフィーナに待ち受けるのは、復讐、拷問、そして陵辱の日々――、かと思いきや！　申し出られたのは「蛮族王との結婚」で――!?　元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚、開幕!!」

姫騎士は蛮族の嫁 1巻
著者：コトバノリアキ
出版社：講談社（週刊少年マガジンコミックス）

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