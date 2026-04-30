Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第29回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『BEASTARS 1』『姫騎士は蛮族の嫁 1～3』が読み放題！
2026年04月30日 18時00分更新
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「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
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「肉食獣と草食獣が共存する世界。そこには、希望も恋も不安もいっぱいあるんだ。チェリートン学園の演劇部員レゴシは、狼なのにとっても繊細。そんな彼が多くの動物たちと青春していく動物群像劇が始まる!!」
『BEASTARS 1巻』
著者：板垣巴留
出版社：秋田書店（少年チャンピオン・コミックス）
「「くっ、殺せ！」西方最強の女騎士こと、セラフィーナ・ド・ラヴィラント。彼女は東方での戦争に敗れ、蛮族の捕虜となってしまった！ 敗北者であるセラフィーナに待ち受けるのは、復讐、拷問、そして陵辱の日々――、かと思いきや！ 申し出られたのは「蛮族王との結婚」で――!? 元敵同士の二人が紡ぐ本格異世界婚姻譚、開幕!!」
『姫騎士は蛮族の嫁 1巻』
著者：コトバノリアキ
出版社：講談社（週刊少年マガジンコミックス）
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