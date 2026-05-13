Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第34回
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【プライムビデオ】「リラックマ」で癒やされるか、クセ強JKラブコメに突っ込むか。新着見放題をチェック
2026年05月13日 12時00分更新
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「桜大門くんは、毎朝校門の前で生徒たちの身だしなみをチェックしている風紀委員。微笑（ポエム）ちゃんは、毎朝チェックで呼び止められるスカート丈が不適切なJK。水と油のような2人が、ある日補習でばったり鉢合わせする。真面目で堅物だと思っていた桜大門くんの正体は、勉強が全然できないポンコツ風紀委員だった！ 正反対な2人だったが、お互いを知っていくことで次第に距離が縮まっていく。桜大門くんと微笑ちゃん、2人の出会いから始まる青春のお話――」
(C)横田卓馬・講談社／ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話製作委員会
「ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：岩永大慈
出演：榎木淳弥、明智璃子、堂島颯人ほか
「どんな毎日も、あなたといっしょの「リラックマ」が今度は日常を飛び出して、ゆる～り広がるアニメーションの世界へ。心がふわっと軽くなるような、そんなひと時。どこにいても、なにをしてても、あなたのそばにリラックマを。新たにうごきだす、わくわくの物語。2026年春、ぜひ「リラックマ」に会いにきてくださいね」
(C)SAN-X / チームリラックマ
「リラックマ」
ボリューム：5エピソード（定期更新）
監督：板津匡覧、かまくらゆみ
出演：幾田りら
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