Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第31回
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【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」「レプリカだって、恋をする。」が見放題！
2026年05月01日 12時00分更新
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「「……それはいきなりの婚約破棄で幕を開けた」
武道の名家であるアンノヴァッツィ公爵家の令嬢マリーアは、末っ子ながらに「武術の才能」を見出され、跡取りとして育てられた。しかし、弟が生まれたことにより急遽その役目を降りることに……。父からなるべく優良物件の婿を探せと命じられたものの、ムーロ王国内の目ぼしい貴族子息たちにはすでに予約済み。
そこで遠縁の親戚アイーダを頼って隣国のルビーニ王国へ留学し婚活に励んでいたところ、王立学園の卒業パーティの場で初対面の王子レナートから身に覚えのない婚約破棄を宣言されてしまう――！ 婚約もしていないのに婚約破棄されたマリーアの婚活の行方とは……!? 武闘派令嬢のドタバタラブコメディ開幕！！」
（C）ももよ万葉・三登いつき・ながと牡蠣／SQUARE ENIX・逃げ釣り製作委員会
「逃がした魚は大きかったが釣りあげた魚が大きすぎた件」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：オグロアキラ
出演：芹澤優、田丸篤志、早見沙織ほか
「愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……それなのに――ある日、恋に落ちてしまう。
たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー」
©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。
「レプリカだって、恋をする。」
ボリューム：3エピソード（定期更新中）
監督：木村隆一
出演：諸星すみれ、鈴木崚汰、高田憂希ほか
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