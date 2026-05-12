Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第32回
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【プライムビデオ】“オタクに優しいギャル”はいるのか、いないのか!? 気になる2作品が見放題で登場
2026年05月12日 17時00分更新
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「陰キャで目立たないオタクな男子高校生・瀬尾卓也は、ひょんなことからクラスメイトのギャル・天音慶と伊地知琴子に話しかけられる。クールだがどこか抜けていて同じオタクの匂いがする天音と、座席に加えて距離感も近い陽気な伊地知。天音は妹の影響でアニメを知っているだけで、決してオタクではないと言い張るが……？ タイプの違う魅力MAXなギャル二人とオタク男子が、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ！ はたして、オタクに優しいギャルはいるのか!?」
「オタクに優しいギャルはいない!?」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：三田新
出演：小村将、稲垣好、芹澤優ほか
「これも新しいルームシェアのカタチ!? 突然始まる“おじゃまされライフ”24歳のOL凛子は一人暮らしの隠れオタク。忙しい日々の合間に、大大大好きなアニメや漫画で日々の疲れを癒やしていた。だけどアニメを見るたび、右隣から抗議の猛烈“壁ドン”が！凛子は、左隣のさわやか紳士・佐槻に協力してもらい壁越しに話し合おうとするが、壁を蹴破って現れたのは、なんと凛子が一番好きな漫画『うさねこ部』の原作者・ウサ春先生だった!? しかもウサ春先生こと右沙田は、佐槻の部屋の壁まで壊してしまって……。恋と笑いが同居する、ひとつ屋根の下ラブコメ！壁の穴でつながった3人の、ちょっと変わった三角関係ルームシェア生活が幕を開ける！！」
(c)和戸村／シーモアコミックス・アニメ『ただいま、おじゃまされます！』製作委員会
「ただいま、おじゃまされます！」
ボリューム：4エピソード（定期更新）
監督：いまざきいつき
出演：花澤香菜、石川界人、石谷春貴ほか
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