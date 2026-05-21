軽量×大画面は正義！ 「LG gram 16」が4万5000円引きの大特価セール

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LG gram 16は、2024年に発売されたノートパソコン。Amazonでは、22万8000円で販売されています（5月21日現在）。

「LG gram」は持ち運びやすさを極限まで追求したモバイルノートパソコンシリーズ。2016年に打ち出して以降、軽量＆スリムなデザインで好評を博しています。

自宅のほか、オフィスやカフェ、出張先などさまざまな場所で作業する場合、本シリーズは有力な候補となるでしょう。

CPUは「インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H」で、電力効率やAI関連の処理能力で高い評価を得ています。内蔵GPUながら動画編集やゲームもサクサク動くので安心です。

大画面なら眼も疲れにくい

軽い端末というと13インチくらいが多いですが、それに慣れると16インチはとても大きく感じると評判。眼が疲れにくく、作業効率も上がります。大画面かつ、約1199gという軽さを実現していることの意味は大きいでしょう。

バッテリーも大容量！

77Whの大容量ロングタイムバッテリーを搭載しており、約13時間の連続駆動に耐えられます。1日中安心して持ち運べるので、充電器をセットで持ち歩かなくていいのはありがたいですね。

AI処理も効率的

性能面ではAIに最適化したCPUを搭載し、生成AI時代の作業も効率的に行なえます。別のOS搭載デバイスとも手軽にファイルや写真を共有できる「LG gram Link」という独自の仕様も備えているのは便利のひと言。

まとめ：移動が多い人こそ軽量モデルの恩恵が大きい

おすすめしたいのは、「よくノートPCを持って移動する人」です。持ち運びやすさを追求しているモデルのため、その点については文句無しの快適さを誇ります。

それでいて、高性能なCPU・GPUを備え、メモリ16GB、ストレージはSSD 1TBと十分。最初からWindows 11 Homeも入ってるので、基本的な作業はすぐできるのもありがたいですね。

Amazon.co.jpでは数量限定で売られている本モデル。約4万5000円引きのこのチャンスをお見逃しなく。