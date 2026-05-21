持ち歩ける本格ゲーミングノート「ASUS TUF Gaming A14」が7万4000円も安い！

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ASUS TUF Gaming A14は、2025年に発売されたノートパソコン。Amazonでは、23万4364円（24％オフ）で販売されています（5月21日現在）。

「TUF Gaming」シリーズは、持ち運びで多少ぶつけても安心な堅牢さが売りのゲーミングノートPC。もちろん性能も妥協せず、高性能なCPUやGPUを搭載しています。

サイズは14インチで、薄さは約1.69cmほど。重量は約1.46kgとバッグに入れてもそこまで負担にならないレベルです。ゲーミングPCは高性能なぶん重くなりがちなので、これは嬉しいポイント。

通信はWi-Fi 6Eに対応し、73Whバッテリーを搭載。Type-C給電にも対応しているので、モバイルバッテリーなども気軽に使えます。急速充電が必要な場合には、約30分で50％回復できる実績も。

バランスのいいパーツ構成

CPUには「AMD Ryzen 7 260」を採用。ゲーミング＆クリエイティブシーンで幅広く活躍する性能です。GPUの「RTX 5050」はフルHD解像度での快適なゲームライフを約束。メモリ16GBとSSD 512GBはやや控えめながら、価格とのバランスを取っている形です。

高い冷却性能

デュアルファンや背面フルワイド通気孔などで、冷却性能と軽量化を両立。ASUS独自のソフト「Armoury Crate」により、性能重視の「Turbo」と外出中の使用やビデオ会議時の「サイレント」で静音性の選択もできます。

こだわりのインターフェース

通常より幅広のタッチパッドや、打鍵距離1.7mmの高いキーストローク、専用のHDMIポートに加えてUSB Type-Cを2基搭載するなど、ゲーマーなら嬉しいこだわりが随所に見られるのも高ポイント。キーは2000万回の耐久性を誇るため、多少力強くタイピングしてもヘタれにくいです。

まとめ：日常使いからゲーミングまで贅沢にサポート

おすすめしたいのは、「普段使いもゲームもこれ1台」で済ませたい人です。Windows 11 Home 64ビット入りのため、学業やビジネスのエントリーモデルとしても使えます。

なおかつ、十分なゲーミング性能を備え、持ち運びに配慮された堅牢さや冷却モードまで用意。最高レベルは求めず中くらいのグラフィックで普通に遊びたいという人なら、ベストチョイスと言っていいかもしれません。

Amazon.co.jpでは数量限定で売られている本モデル。約7万4000円安い今こそが買い時です。