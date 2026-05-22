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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第20回

“国内メーカー派”に刺さる1台。富士通の15.6型ノートPCが13万2800円

2026年05月22日 18時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「FMV Note A WA1-K3」をチェック！
 

普段使いにちょうどいい
「FMV Note A WA1-K3」

　FMV Note A WA1-K3は、2025年に富士通より発売されたノートパソコン。Amazonでは、13万2800円（14％オフ）で販売されています（5月22日現在）。定価より2万2000円お買い得です。

　まずは何より信頼と実績の国内ブランドという点がポイント。困ったことがあっても24時間無料のチャット相談や、富士通アドバイザーによるサポートが受けられます。

　Ryzen 7 7730U搭載で、ネット、メール、文書作成、表計算、オンライン会議といった日常用途なら、しっかりこなせる性能です。

　OSはWindows 11で、MS Office 2024（買い切り版）搭載。3年分のセキュリティソフトも付いているため、最低限の設定で動かすことができます。

　画面サイズは15.6型（1920×1080）で大きく見やすく、キーボードがテンキー付きなのも作業しやすくて嬉しいところ。表計算ソフトの作業なども安心です。

「FMV Note A WA1-K3」の特徴

15.6型フルHDで、作業も動画も見やすい

　15.6型フルHD液晶は、画面が小さすぎないので、ウェブ閲覧やOffice作業、動画視聴もしやすいのが魅力。自宅やオフィスで腰を据えて使う1台として、ちょうどいいサイズ感です。

使いやすさにこだわった設計

　細かな工夫として、一般的なノートPCよりキーを深く打ち込めるよう設計。確かな打鍵感が手元に伝わるとともに、打ち間違いを防ぐ効果もあります。

充実のインターフェース

　インターネットにつなげる有線LANや、Wi-Fi 6Eに対応。テレビに画像を出力できるHDMIポートや、SDカードを読み込めるスロットなども搭載しています。とくにDVDやCDを読み込めるスーパーマルチドライブも最初から内蔵しているのが嬉しい。

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まとめ：日常使い向けの一台

　おすすめしたいのは、「日常使いに安心感」を求める人です。国産メーカーへの信頼、Officeやセキュリティソフトの追加購入も必要なし、「パソコンは普通に動かせればいい」という人へのアンサーと言えるでしょう。

　Amazon.co.jpでは現在、タイムセールで14％オフとなっている本商品。約2万2000円お買い得なこの機会をお見逃しなく！

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