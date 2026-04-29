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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第27回

500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介

Kindle Unlimitedで『異世界のんびり農家1～7』『魔法科高校の優等生1～6』が読み放題！

2026年04月29日 18時00分更新

文● ASCII

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Amazonの読み放題サービス「Kindle Unlimited」は30日間の無料体験が可能

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　「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。

　執筆現在、Kindle Unlimitedは30日間無料体験が可能です。500万冊以上を自由に手に取れる利便性を一度体験してみませんか？

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「闘病の末に命を落とした青年・火楽は、神様によって蘇生され、若返って異世界に転移した。第二の人生を楽しむため、授けられた『万能農具』を手に、異世界で掘って伐って耕して……自由気ままな農家生活、ここに開幕！」

異世界のんびり農家 1巻
作画：内藤騎之介、原作：剣康之、キャラクター原案：やすも
出版社：KAODKAWA（ドラゴンコミックスエイジ）

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「電撃文庫の人気作『魔法科高校の劣等生』から、主人公・達也の妹で最強可憐な魔法師・深雪の目線で描くスピンオフシリーズが登場！　深雪たち優等生の日常風景や、深雪が胸に秘めた達也への想いなど、見どころ満載」

魔法科高校の優等生 1巻
作画：森夕、原作：佐島勤、キャラクターデザイン：石田可奈
出版社：KAODKAWA（電撃コミックスNEXT）

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