Kindle Unlimitedで『異世界のんびり農家1～7』『魔法科高校の優等生1～6』が読み放題！

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「闘病の末に命を落とした青年・火楽は、神様によって蘇生され、若返って異世界に転移した。第二の人生を楽しむため、授けられた『万能農具』を手に、異世界で掘って伐って耕して……自由気ままな農家生活、ここに開幕！」

『異世界のんびり農家 1巻』

作画：内藤騎之介、原作：剣康之、キャラクター原案：やすも

出版社：KAODKAWA（ドラゴンコミックスエイジ）