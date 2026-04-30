Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第28回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『オタクに優しいギャルはいない!?1～3』『灰原くんの強くて青春ニューゲーム1』が読み放題！
2026年04月30日 12時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
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気になるアニメ化作品をチェック
「あまり大きな声で好きと言えない“女児向けアニメ”が好きなオタク 瀬尾卓也。ある日、クラスのギャル 天音さんと伊地知さんに絡まれたのだが、何やら天音さんもオタクの匂いが……？「オタクに優しいギャル」たちとオタクくんのスクールカーストラブコメディ第1巻!!」
『オタクに優しいギャルはいない!? 1巻』
原作：のりしろちゃん、漫画：魚住さかな
出版社：コアミックス（ゼノンコミックス）
「高校デビューに失敗し、灰色の高校時代を経て大学4年となった青年・灰原夏希。社会人目前だった彼はある日突然、7年前――高校入学直前まで時を遡っていた!! 後悔しかなかった高校生活の「やり直し」の機会を得た夏希は、過去の経験を活かして見事クラスカースト最上位な美男美女6人グループの一員となることに成功！ しかもそこにはかつて片思いしていた美少女・陽花里の姿もあって……!? 無自覚ハイスペック青年が2度目の青春をリアルにやり直す、強くてニューゲーム学園ラブコメ！」
『灰原くんの強くて青春ニューゲーム 1巻』
著者：雨宮和希、イラスト：吟
出版社：ホビージャパン（HJ文庫）
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