Kindle Unlimitedで『オタクに優しいギャルはいない!?1～3』『灰原くんの強くて青春ニューゲーム1』が読み放題！

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「あまり大きな声で好きと言えない“女児向けアニメ”が好きなオタク 瀬尾卓也。ある日、クラスのギャル 天音さんと伊地知さんに絡まれたのだが、何やら天音さんもオタクの匂いが……？「オタクに優しいギャル」たちとオタクくんのスクールカーストラブコメディ第1巻!!」

「高校デビューに失敗し、灰色の高校時代を経て大学4年となった青年・灰原夏希。社会人目前だった彼はある日突然、7年前――高校入学直前まで時を遡っていた!! 後悔しかなかった高校生活の「やり直し」の機会を得た夏希は、過去の経験を活かして見事クラスカースト最上位な美男美女6人グループの一員となることに成功！ しかもそこにはかつて片思いしていた美少女・陽花里の姿もあって……!? 無自覚ハイスペック青年が2度目の青春をリアルにやり直す、強くてニューゲーム学園ラブコメ！」

『灰原くんの強くて青春ニューゲーム 1巻』

著者：雨宮和希、イラスト：吟

出版社：ホビージャパン（HJ文庫）