Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第24回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『転生したらスライムだった件 1～8』『クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった 1～7』が読み放題！
2026年04月28日 18時00分更新
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「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
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アニメ化した人気ラノベも読み放題！
「何という事もない人生を送っていた三上悟は、通り魔に刺され37年の人生に幕を閉じた……はずだった。ふと気がつくと、目も見えなければ、耳も聞こえない……。そんな状況の中、自分があの“スライム”に転生してしまった事に気づく。最弱と名高いモンスターである事に不満を感じつつも、お気楽スライムライフを満喫する三上悟だったが、天災級のモンスター“暴風竜ヴェルドラ”と出会ったことで運命は大きく動き出す――」
『転生したらスライムだった件 1巻』
著者：伏瀬、イラスト：みっつばー
出版社：マイクロマガジン社（GCノベルズ）
「顔見知りすらまともにいなかった俺・前原真樹に、初めてできた友だち・朝凪海。男子から『クラスで2番目に可愛い』と噂され、天真爛漫なNo.1美少女・天海さんを面倒見良くフォローする朝凪さんは――金曜日の放課後だけ、こっそり俺の家に遊びに来る。映画にゲーム、漫画の趣味も合う彼女との楽しいひととき。無邪気で甘えたがりな素顔は、普段のしっかり者の姿からは想像できないな。「早く隣に座りなよー、一緒に漫画読むんだから」「ここ俺のベッド……」「今だけは私のベッドなの。ほら、おいで？」距離近くないか、朝凪さん？」
「クラスで2番目に可愛い女の子と友だちになった」
著者：たかた、イラスト：日向あずり／長部トム
出版社：KADOKAWA（角川スニーカー文庫）
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