Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第26回
直木賞受賞作を耳で堪能
【Audibleおすすめ情報】『空中ブランコ』『下町ロケット』を聴いて楽しもう！
2026年04月29日 12時00分更新
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風変わりな精神科医が、これまた個性的な患者たちの悩みを癒していく連作短編集。2004年上半期の直木賞受賞作。ドラマ化もされており、主演はホームページが軽いことでおなじみ阿部寛。
【あらすじ】伊良部総合病院地下の神経科には、跳べなくなったサーカスの空中ブランコ乗り、尖端恐怖症のやくざなど、今日も悩める患者たちが訪れる。だが色白でデブの担当医・伊良部一郎には妙な性癖が……。この男、泣く子も黙るトンデモ精神科医か、はたまた病める者は癒やされる名医か!? 直木賞受賞、絶好調の大人気シリーズ第2弾！
©2008 奥田 英朗／文藝春秋 (P)2025 Audible, Inc.
「空中ブランコ」
再生時間：8時間50分
著者：奥田英朗
ナレーター：山内璃久亜、大内櫻子
2011年上半期の直木賞受賞作。池井戸潤と言えば流行語にもなった「倍返しだ！」の半沢直樹シリーズを思い浮かべる方が多いと思いますが、実は下町ロケットシリーズも2015年から3回に渡ってドラマ化されています。そういえばこちらも主演は阿部寛でしたね。
【あらすじ】研究者の道をあきらめ、家業の町工場を継いだ佃航平は、商売敵の大手メーカーから理不尽な特許侵害で訴えられる。創業以来のピンチに、巨大企業・帝国重工が近寄ってきた。特許を売れば、窮地を脱することができる。だがその技術には、佃の夢が詰まっていた――。男たちの矜持が激突する感動のエンターテインメント巨編。第145回直木賞受賞作。
©Jun Ikeido (P)2018 Audible, Inc.
「下町ロケット」
再生時間：11時間3分
著者：池井戸潤
ナレーター：平川正三
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