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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第23回

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【Amazonプライム・ビデオおすすめ情報】「淡島百景」「春夏秋冬代行者 春の舞」が見放題！

2026年04月28日 12時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

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淡島（あわじま）歌劇学校には、舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる。ミュージカルスターに憧れて入学した、新入生の若菜。親友の思いを背負って学び続ける、寮長の絹枝。圧倒的な存在感を放つ、美しき特待生の絵美。彼女に憧れ、妬み、視線を求め続けた桂子とその家族――。彼女たちのかけがえのない日々が、人物の視点を変え、交錯しながらゆるやかに繋がっていく。今を生きる少女たちの、瑞々しく鮮烈な青春グラフィティ。
©志村貴子・太田出版／淡島百景製作委員会

淡島百景
ボリューム：3エピソード（定期更新）
監督：浅香守生
出演：中林新夏、大地葉、茅野愛衣ほか

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「四季の神々から与えられた力で各地に季節を巡らせる“四季の代行者”。しかし春の代行者・雛菊が行方不明となってから、季節は春だけが消え去ったままで……」
©暁佳奈・スオウ／ストレートエッジ・KADOKAWA／春夏秋冬代行社

春夏秋冬代行者 春の舞
ボリューム：5エピソード（定期更新中）
監督：山本健
出演：貫井柚佳、青山吉能、上坂すみれほか

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