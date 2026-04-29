Kindle Unlimitedで『無職転生1～12』『終末のワルキューレ1～3』が読み放題！

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「34歳無職童貞のニートは無一文で家を追い出され、自分の人生が完全に詰んでいたと気付く。己を後悔していた矢先、彼はトラックに轢かれ呆気なく死んでしまう。しかし、ついで目覚めれば、そこはなんと剣と魔法の異世界！ ルーデウスと名付けられた赤ん坊として生まれ変わった彼は、「今度こそ本気で生きて行くんだ……！」と後悔しない人生を送ると決意する。前世の知識を活かし、魔術の才能を開花させた彼の新たな人生とは!? 前世の知能を活かしたルーデウスは瞬く間に魔術の才能を開花させ、小さな女の子の家庭教師をつけてもらうことに。さらにはエメラルドグリーンの髪を持つ美しいクォーターエルフとの出会い。彼の新たな人生が動き始める。――憧れの人生やり直し型転生ファンタジーのコミカライズ、ここに始動！」

『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ 1巻』

著者：フジカワユカ、原作：理不尽な孫の手、キャラ原案：シロタカ

出版社：KAODKAWA（MFコミックス フラッパーシリーズ）