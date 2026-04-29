Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第25回
500万冊超のラインナップからおすすめの一冊をご紹介
Kindle Unlimitedで『無職転生1～12』『終末のワルキューレ1～3』が読み放題！
2026年04月29日 12時00分更新
今なら30日間無料体験あり！
「Amazon Kindle Unlimited」は、あなただけの巨大なデジタル図書館とでも言うべき読み放題サービスです。使い方も簡単。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードするだけで読み始められます。
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「34歳無職童貞のニートは無一文で家を追い出され、自分の人生が完全に詰んでいたと気付く。己を後悔していた矢先、彼はトラックに轢かれ呆気なく死んでしまう。しかし、ついで目覚めれば、そこはなんと剣と魔法の異世界！ ルーデウスと名付けられた赤ん坊として生まれ変わった彼は、「今度こそ本気で生きて行くんだ……！」と後悔しない人生を送ると決意する。前世の知識を活かし、魔術の才能を開花させた彼の新たな人生とは!? 前世の知能を活かしたルーデウスは瞬く間に魔術の才能を開花させ、小さな女の子の家庭教師をつけてもらうことに。さらにはエメラルドグリーンの髪を持つ美しいクォーターエルフとの出会い。彼の新たな人生が動き始める。――憧れの人生やり直し型転生ファンタジーのコミカライズ、ここに始動！」
『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ 1巻』
著者：フジカワユカ、原作：理不尽な孫の手、キャラ原案：シロタカ
出版社：KAODKAWA（MFコミックス フラッパーシリーズ）
「全世界の神VS偉人、武人、傑人!!!! 地上で横暴を極める人類に対し、神々は人類の滅亡を決定する。その決定を覆すべく選ばれたのは人類史上最強、13人の戦士たち。神々とのタイマン13番勝負に勝ち、人類を存続させることは出来るのか!? 第一回戦は北欧神話最強「トール神」VS三国志最強「呂布奉先」！ 人類存亡を賭けた戦いが、今始まる!!」
「終末のワルキューレ」
作画：アジチカ、原作：梅村真也、構成：フクイタクミ
出版社：コアミックス（ゼノンコミックス）
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