【Audibleおすすめ情報】『黒蜥蜴』『本陣殺人事件』を聴いて楽しもう！

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日本の名探偵が活躍する古典名作

日本の名探偵と言えば真っ先に名前が挙がる、明智小五郎シリーズの代表作。三島由紀夫による戯曲版をはじめ、漫画・映画・ドラマなどさまざまな媒体に展開されている作品ですが、オーディオブックで楽しむのもありですね！

【あらすじ】帝都東京のG街の裏手にはこの都の暗黒街が横たわっている。その一角のとある巨大な建物の中では、クリスマス・イブの大夜会が催されていた。その中心にいるのは、一座からダーク・エンジェルと崇められる黒衣の夫人であった。その美貌、振る舞い、身に付けた宝飾品の豪華さ、どれをとっても暗黒街の女王にふさわしいものだったが、集まった来賓たちの求めに応じて一糸まとわぬ姿でで「宝石踊り」を舞う美貌の彼女の左腕には、黒いトカゲの刺青があった……。

©2018 PanRolling

「黒蜥蜴」

再生時間：6時間50分

著者：江戸川乱歩

ナレーター：でじじ、斉藤範子

1970年代のいわゆる角川映画で一世を風靡した名探偵・金田一耕助シリーズ。その金田一の「デビュー作」が表題作の本陣殺人事件です。同時収録されている2作品にも登場しますので、手軽な入門編として聴いてみてはいかがでしょうか。

【あらすじ】江戸時代からの宿場本陣の旧家、一柳家。その婚礼の夜に響き渡った、ただならぬ人の悲鳴と琴の音。離れ座敷では新郎新婦が血まみれになって、惨殺されていた。枕元には、家宝の名琴と三本指の血痕のついた金屏風が残され、一面に降り積もった雪は、離れ座敷を完全な密室にしていた……。アメリカから帰国した金田一耕助の、初登場作品となる表題作ほか、「車井戸はなぜ軋る」「黒猫亭事件」の二編を収録。

©Seishi YOKOMIZO 2001 (P)KADOKAWA

「本陣殺人事件 金田一耕助ファイル2」

再生時間：12時間41分

著者：横溝正史

ナレーター：永田昌康