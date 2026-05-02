このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

T教授の「戦略的衝動買い」 第875回

USB Type-A端子に深く潜り込む、激レアなType-C変換アダプターを衝動買い

2026年05月02日 12時00分更新

文● T教授、撮影● T教授、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
USBアダプター

今回の衝動買いはAliExpressで見つけた超小型のType-A to Type-C変換アダプター。5個セットでやってきた

ネット徘徊中に見つけたType-AーType-C変換アダプター
USBメモリなどのType-A端子を最小限でType-Cにしてくれる

　世界最大のECサイトの一つであるAliExpressを夜な夜な徘徊していると、時折、秋葉原のバックストリートにあるジャンク屋ですらお目にかかれないような、極めて尖ったアイテムに遭遇することがある。

　今週の衝動買いは、そんな電脳の海で見つけた「USB Type-Aプラグを瞬時にType-Cへと変貌させる」極小の変換アダプターだ。

　一般的に変換アダプターと言えば、今でもケーブルが介在するタイプやType-Aプラグを背後に挿入するソケットタイプが主流だが、今回紹介するブツは、デバイス側のType-Aプラグの内部に深く潜り込み、最小限のサイズアップでType-C化してしまうという、極めてレアなプラグイン・タイプである。

USBアダプター

アダプターの表と裏。パーツの中にType-Cの接点が凝縮されている

　今回のプロダクトを手に取ってみると、その小ささに驚かされる。まるでType-C USBメモリーの心臓部だけを取り出したかのようだ。

基本構造は一般的な変換アダプターと違いはない
データ通信用の信号線も用意されている

　基本構造はレガシーなUSB Type-Aをベースとしており、接点はVBUS、GND、そしてデータ通信用のD+／D-の計4本のみという潔さである。振り返ればUSB Type-Aは1996年頃に登場し、当初はキーボードやマウスの接続に使われ始めた。その後、フロッピーディスクに代わる記録メディアとしてUSBメモリーが爆発的に普及し、周辺機器の標準インターフェースとして君臨してきた。

USBアダプター

一般的なUSBケーブルとUSBメモリーのType-A。構造はどちらもまったく同じだ

USBアダプター

オーソドックスな「袋状」のType-Aプラグを持つUSBメモリーが今回の相棒だ

　このアダプターを活用する上で最も注意すべきは、相手となるUSBプラグの形状だ。筆者の知る限り、USB Type-Aプラグには2つの流派がある。1つは金属製の板を折り曲げて「袋状」に成形した一般的なタイプ。もう1つは、極薄のプラスチック板の上に4つの接点がフラットに並んでいるだけのタイプだ。

　今回のアダプターが対応できるのは前者のみ。後者のフラットなタイプは、アダプターを物理的にホールド・固定するための「袋」がないため、残念ながら装着することすら叶わない。

USBアダプター

装着不可なタイプのUSBメモリー。1枚の板に接点が並んでいるだけでは、アダプターを固定できない

USBアダプター

袋状のプラグにアダプターを装着。Type-Cプラグの分だけ少し長くなるが、極めてスマートだ

　実際に、手元にあった典型的なデザインのUSBメモリーにこのアダプターを挿入し、筆者の愛機であるGalaxy Z Fold7に接続してみた。結果は上々で、内部のデータへ瞬時にアクセスし、読み書きすることが可能だった。

　しかし、ガジェットの神様は常に筆者に試練を与える。5個入りのセットのうち、なぜか一部の個体でデータがまったく認識されない事態が発生したのだ。そこで、手持ちのUSBケーブルテスターを用いて、5個すべてを徹底的に検証することにした。

USBアダプター

Galaxy Z Fold7に装着。全長は伸びるものの変換ケーブルを介すより、ずっと扱いやすい。期待どおりに、スマホ上でUSBメモリー内のデータを完璧に読み書きできた

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - インディゴ
Apple 2026 MacBook Neo A18 Proチップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligenceのために設計、Liquid Retinaディスプレイ、8GBユニファイドメモリ、256GB SSDストレージ、1080p FaceTime HDカメラ - インディゴ
￥95,768
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥36,970
4
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
【整備済み品】 富士通 タブレット ノートパソコン ARROWS Tab V727 12.3インチ 中古 タブレット【Windows 11 】【MS Office2019 H&B 搭載 】第7世代 Core M3/ メモリ 4GB / SSD 128GB /無線LAN/HDMI/LTE/タッチペン 付属(整備済み品)
￥9,999
5
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 7735HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K700HAJP ノートPC
￥109,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,386
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,490
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥690
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
【Amazon.co.jp限定】Xiaomi Pad 8 8G+128G グレー 11.2インチ 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 8s Gen 4 Xiaomi HyperOS 3搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 9200mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
【Amazon.co.jp限定】Xiaomi Pad 8 8G+128G グレー 11.2インチ 3.2K 144Hz高精細ディスプレイ 800nits Snapdragon 8s Gen 4 Xiaomi HyperOS 3搭載 AI機能 Google Gemini クワッドスピーカー Dolby Vision 9200mAhバッテリー 45W急速充電 エンターテインメント 作業 会議用
￥71,033
7
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
8
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,359
9
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,980
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン