このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

T教授の「戦略的衝動買い」 第880回

満充電で自らプラグを抜くアダプターの真打ち「KUWAJIA」を衝動買い

2026年06月06日 12時00分更新

文● T教授、撮影● T教授、編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
アダプター

スマホが満充電になると、ロッドが出てきて自動的に抜いてしまうアダプターの本家を衝動買い

前回の類似品に続いて、スマホの充電が完了すると
物理的にケーブルを抜くアダプターの本家製品を衝動買い

　スマートフォンにイヤホン、スマートウォッチなど、身の回りのガジェットは充電式が当たり前になった。しかし便利になった一方で、多くの人が気にしているのが「満充電後も充電器につなぎっぱなしで大丈夫なのか」という問題だ。

　実際には最近のスマホは非常に賢くなっている。それでも心理的には100％になったら充電ケーブルを抜きたくなる人も少なくない。そんなユーザー心理に真正面から挑んだのが、今回ご紹介するKUWAJIAの「GUARD EVERY CHARGE」である。

　実はこの製品、機能だけでなくネーミングもなかなか秀逸だ。製品名の「Guard Every Charge」は直訳すると「すべての充電を守る」といった意味になる。Guardは守る、防ぐ。Everyは毎回、すべて。Chargeはもちろん充電である。

　つまり「毎回の充電を見守り、過充電やつなぎっぱなしによる不安から守る」というコンセプトが、そのまま商品名になっているのだ。

　実は筆者、前回の当コラムでこの製品の“そっくりさん”を先行して紹介した（「満充電で自らプラグを抜く!? 1個1200円の自立型「自動切断アダプター」を衝動買い」）。しかし本家KUWAJIAが届いて比較してみると、その差は想像以上だった。サイズも仕上げも機能も、まさに本家ならではの完成度だったのであらためて紹介しようと考えた。

アダプター

届いた本物のKUWAJIA。シルバーに輝くパッケージからして高級感が漂う

仕組みは単純、満充電でロッドが出て、物理的に押し外す

　GUARD EVERY CHARGEの最大の特徴は、その名のとおりに「満充電になったら自ら接続を解除する」ことだ。スマホの充電が終わると、内部の機構が作動し、本体から2本のプッシュロッドが飛び出してUSB Type-Cコネクタを物理的に押し外してしまう。

　単に給電を止めるのではない。文字通り「抜いてしまう」のである。

アダプター

パッケージ内容。取扱説明書は英語と中国語で記載されている

　付属の取扱説明書によれば、スマホやタブレットなど画面付き機器向けのホワイトモードと、シェーバーやBluetoothイヤホンなど画面を持たない機器向けのブルーモードが用意されている。

　スマホなどは100％表示になっても内部でトリクル充電が続くため、ホワイトモードでは満充電表示後さらに10～50分程度待ってから切り離す設計になっている。なかなか芸が細かい。ただ筆者の場合はほぼ99～100％の間に機能した。テスト回数や機種を変えると別の結果になるかもしれない。

アダプター

左が前回紹介したなんちゃってモデル、右が今回のKUWAJIA。本家は圧倒的にコンパクトだ

　そして驚いたのはサイズ感である。なんちゃってモデルと並べて比べるとその差は歴然だ。KUWAJIAははるかにコンパクトで、デザインも洗練されている。なんちゃってモデルは分厚くスマホとの接続時にテーブル上に置くと少し折れ曲がってしまう。これはType-Cポートの負担にもなりそうだ。

アダプター

スマホに装着した状態。KUWAJIA（上）はスリムで違和感が少ない

　そしてKUWAJIAは外装の質感も良い。マットでシルバーの塗装も均一で、ガジェットとして所有欲を満たしてくれる綺麗な仕上がりである。

アダプター

製造品質も良好。背面にはPSEやFCCなどの表記も確認できる

　面白いのは背面にPSEマークまで印刷されていることだ。ACアダプターでもWi-Fi機器でもBluetooth機器でもない本製品にPSEが必要なのかは少々気になるところだが、少なくとも外観やパッケージ、マニュアルを含めた完成度は非常に高い。

　なお筆者の撮影中に、満充電後2～3秒でカシャっと飛び出したプッシュロッドがギア的な音とともに再び収納されることも確認している。内部構造は公開されていないが、単純なバネだけでは説明がつかない。小型バッテリーやスーパーキャパシタを搭載しているのかもしれないが、このあたりは今後の楽しみとしておきたい。

アダプター

スマホ側へ接続する方法と充電器側へ接続する方法の2つを選べる

　スマホのUSBポート形状や使っているケースの都合で接続がスムースに行かないようなら、ACアダプター側にも装着することもできる。このことは取扱説明書にも明記されており、なかなか考えられた設計だ。

　また、KUWAJIAがこの製品を発表した後、市場には似たような製品が次々に登場した。しかし実際に両方を使い比べてみると、本家の完成度は明らかに一段上である。サイズ、質感、動作の確実性、そしてデザイン。単純な機能だけでは見えてこない差が存在していた。

アダプター

スマホ以外にもシェーバーや各種USB充電機器でも利用可能

　スマホだけで終わらないのも本製品の面白いところだ。説明書ではBluetoothイヤホンやモバイルバッテリー、電気シェーバー、美容機器などにも対応するとされている。筆者の環境でもいくつか試してみたが、意外と活躍の場面は多そうだ。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
2
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
3
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
4
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】ノートパソコン 東芝 Dynabook G83 13.3インチ FHD 軽量 Webカメラ 第11世代 Corei5-1135G7/Windows 11 Pro/MS Office 2021搭載/初期設定不要/Wifi 6/Bluetooth/HDMI/Type C/LANポート/SDカードスロット/有線静音マウス付属(メモリ8GB,SSD256GB)
￥33,048
5
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥109,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,656
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GW
￥1,535
4
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,645
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥1,440
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,203

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン