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T教授の「戦略的衝動買い」 第879回

満充電で自らプラグを抜く!? 1個1200円の自立型「自動切断アダプター」を衝動買い

2026年05月30日 12時00分更新

文● T教授、撮影● T教授、編集● ASCII

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スマホの充電が完了すると物理的にケーブルを抜いてくれる
「自動切断アダプター」を衝動買い

　スマホのバッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばすための周辺機器は、古くからガジェット界隈における定番の衝動買いアイテムだ。タイマー式や電流検知式のケーブルなどが存在する中、昨今、国内外のECモールを中心にまったく新しいアプローチの製品が登場し、筆者の物欲センサーを激しく刺激した。

　なんと、デバイスが満充電になると内部のメカニズムが作動し、物理的にプラグを押し抜くという、文字通りの「自動電源遮断」ガジェットである。

アダプター

満充電を感知して、物理的にプラグから抜くというなかなか豪快なガジェットを衝動買い

　当初、ネットの海で見かけた「2個で1200円」という超格安セットに手を出したのだが、あまりの怪しさに恐れをなし、すぐさまキャンセル。あらためて仕切り直し、1個あたり1200円で流通しているLEDリング付きの単体モデル「X01-Full charge separator」を入手した。

　しかし、手元に届いた実機を検証していくと、そこには現代の高度な給電規格と、中華ガジェット伝統の「割り切り」が同居する、実に見事な多くのどんでん返しが待ち受けていた。

アダプター
アダプター

1個1200円で2個購入した自動電源切断アダプター「X01」のパッケージと本体。この種の製品には元祖的な存在の「KUWAJIA」という製品があり、ウェブページに表示されていたのはそれに似た外観だったが、送られてきたものは丸いLED付きモデルだった

小型モーターとギアによって健気にも動作する

　手元に届いたパッケージを開封すると、そこには25gのごく小さなType-Cアダプターが収まっていた。外殻は難燃性のプラスチック製だが、最大の特徴はプラグの左右に配置された2本の白い突っ張り棒「プッシュロッド」がある。

アダプター
アダプター

英語で書かれた「X01」の取扱説明書。これに基づき、さまざまなパターンの検証をした

　以前、同種のデバイスについてAIに尋ねたところ「内部のスプリング（バネ）で弾け飛ぶ仕組みではないか」との回答を得ていたが、実際に検証すると、その推測は見事に裏切られた。作動した瞬間、筐体内部から「チュイイ～ン」という高音の、しかしどこか懐かしい明確なギア（歯車）の回転音が響いたのである（以下の動画は、満充電前後に突如作動。ギアが回転し、自らプラグを押し抜こうとする健気な動作の瞬間）。

　メカ超素人の筆者にもこのデバイスはバネ仕掛けではなく、内部に超小型モーターとプラスチック製の減速ギア、そして回転運動を直線運動に変える「ラック・アンド・ピニオン機構」を詰め込んだ完全なギアドライブのメカニズムだと感じられた。

　バネ式のように手動でリセットする必要がなく、引き抜き後にモーターが逆回転してロッドを自動格納する合理性には、1200円の価値を十分に感じさせる。

アダプター

内部の超小型モーターと減速ギアによって、ニュッと突き出された2本の白いロッド。普通はこの状態では止まらない。

　しかし、実際の運用テストを進めると、このX01の「電子回路としてのストライクゾーンの狭さ」と、突っ込みどころ満載の仕様が次々と露呈し始めた。まず、電源とスマホの間にUSB電流テスターを割り込ませ、本機とスマホの間にテスターを挟み込む順序にした途端、本機は完全なパニックに陥る。

　現代の複雑なUSB PD通信を中継する知能がないため、目の前にテスターという「計測チップを積んだ異物」が挟まったことで、流れる電流が最初から閾値未満であると誤認してしまうのだ。その結果、繋いだ瞬間に内部のスイッチが「カチャカチャ、チチチチ！」と悲鳴のようなリレー音を連打し、充電不能の無限ループへと突入してしまった。

アダプター

ガジェットとスマホの間にテスターを挟んだ異常パターン。画面の認識は大混乱に陥る

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