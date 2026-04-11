ちょうど1年前に“IKEAらしい”Bluetoothスピーカーを入手

でも、バッテリーパックがないと据置でしか使えなかった

昨年の今頃、ネットで見かけたIKEAのBluetoothスピーカー「VAPPEBY」を、完全に見た目だけで衝動買いした。無駄のない直方体のボディに、前面のたった1つのダイアル。家具メーカーらしい“生活空間に溶け込むデザイン”が妙に気に入ったのだ。

同梱物は驚くほどシンプルで、電源ケーブルと説明書、そして後付けのハンドルのみ。このハンドルを自分で取り付けることで、ただの箱が「持ち運ぶ道具」に変わる。こういう体験設計はIKEAらしさがある。

正面を見ると、コンパクトながらしっかりとした2Way構成。上にツイーター、下にウーファー、そして右側には電源兼ボリュームのダイアルが1つだけ。余計なボタンは一切ない。

オプションで用意されているフロントメッシュカバーも購入。ブラックとホワイトのコントラストが効いたなかなか洗練された出で立ちになった。ところが、このスピーカーには大きな弱点があった。どこで使うにも太い電源ケーブルが必要なのだ。

見た目はポータブルなのに、実態は据置型。その中途半端さが理由でいつの間にか使わなくなってしまった。もちろん解決策はある。オプションで販売されている「ENEBYバッテリーパック」だ。

しかしこれが、とにかく手に入らない。IKEAはなぜか店舗ごとの在庫テリトリーがあり、筆者のエリアの店舗ではネットで探して見たときにはいつも「在庫なし」。たまに他のネットで見つけても実際には在庫がなかったり、オークションなどでは定価の4倍の1万円で売られていたりと、なかなかカオスな状況だった。