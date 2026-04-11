T教授の「戦略的衝動買い」 第872回
IKEAのBluetoothスピーカー用のバッテリーパックを往復3時間かけて1年遅れの衝動買い
2026年04月11日 12時00分更新
ちょうど1年前に“IKEAらしい”Bluetoothスピーカーを入手
でも、バッテリーパックがないと据置でしか使えなかった
昨年の今頃、ネットで見かけたIKEAのBluetoothスピーカー「VAPPEBY」を、完全に見た目だけで衝動買いした。無駄のない直方体のボディに、前面のたった1つのダイアル。家具メーカーらしい“生活空間に溶け込むデザイン”が妙に気に入ったのだ。
同梱物は驚くほどシンプルで、電源ケーブルと説明書、そして後付けのハンドルのみ。このハンドルを自分で取り付けることで、ただの箱が「持ち運ぶ道具」に変わる。こういう体験設計はIKEAらしさがある。
正面を見ると、コンパクトながらしっかりとした2Way構成。上にツイーター、下にウーファー、そして右側には電源兼ボリュームのダイアルが1つだけ。余計なボタンは一切ない。
オプションで用意されているフロントメッシュカバーも購入。ブラックとホワイトのコントラストが効いたなかなか洗練された出で立ちになった。ところが、このスピーカーには大きな弱点があった。どこで使うにも太い電源ケーブルが必要なのだ。
見た目はポータブルなのに、実態は据置型。その中途半端さが理由でいつの間にか使わなくなってしまった。もちろん解決策はある。オプションで販売されている「ENEBYバッテリーパック」だ。
しかしこれが、とにかく手に入らない。IKEAはなぜか店舗ごとの在庫テリトリーがあり、筆者のエリアの店舗ではネットで探して見たときにはいつも「在庫なし」。たまに他のネットで見つけても実際には在庫がなかったり、オークションなどでは定価の4倍の1万円で売られていたりと、なかなかカオスな状況だった。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第871回
スマホフロッピーの皮を被ったSSDエンクロージャ、懐かしさに負けて衝動買い
-
第870回
スマホHalliday Smart Glassesを衝動買いも、使い出した日から……
-
第869回
スマホ240W対応ケーブル一体型チェッカーを衝動買い E-marker通信の“空中分解”を追う
-
第868回
スマホ「組み立てる道具」と「生き残るための道具」の違い Emergency Tool ハントマンライトを衝動買い
-
第867回
スマホ名機たちの「音の魂」をハックする快感！ 究極の汎用イヤホン「JPRiDE Model i ANC MK2 QUEST」を衝動買い
-
第866回
スマホ「スマホが充電できる」と錯覚してimutoの単3型“緊急電源”を脊髄反射衝動買い
-
第865回
PCSSDの寿命を診る名医か楽天家か？ 検査機能付きSSDエンクロージャを衝動買い
-
第864回
トピックス超怪しい折りたたみT型スタンド付き240W急チャーケーブルを衝動買い
-
第863回
トピックスたかがハケ、されどハケ 世田谷電器のキーボード掃除神器「HAKETE」を衝動買い
-
第862回
スマホ筆者も愛用した往年のMacをオマージュした置き時計を衝動買い
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
ビジネスT教授の「戦略的衝動買い」〈目次〉
-
-
-