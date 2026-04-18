T教授の「戦略的衝動買い」 第873回
Googleの忘れ物ネットワーク「Find Hub」の実力のほどを秋葉原で実体験！ 新トラッカー「amine」を衝動買い
2026年04月18日 12時00分更新
「忘れ物」は、ガジェット好きに与えられたある種の宿命のようなものだ。しかし、最新のテクノロジーを味方につければ、その絶望は最高のエンターテインメントにも変わる。今回、筆者の「戦略的衝動買い」のターゲットとなったのは、ロジテックのAndroid専用トラッカー「amine」(LGT-LWUCTG1BKG)だ。
追撃のGoogle、先行するApple「探す／AirTag」の背中はまだ遠い
Appleの「探す（Find My）」ネットワークはもはや盤石のインフラに思える。iPhoneという巨大な単一国家では、OS標準で捜索網への参加が組み込まれ、日本のようなiPhone大国では落とし物は短期間で地図上に浮かび上がる。なので、よくない使い方にフォーカスされることも多い
対するGoogleの「Find Hub」は、長らく足並みの揃わない国家のようだった。メーカーごとに仕様が異なるAndroid端末を、1つの捜索網に束ねるのは至難の業。ようやく2024年以降に本格始動したこの「Find Hub」ネットワークは、先行するAppleの背中を猛追するフェーズにある。
そんな中、筆者のGalaxy Z Fold7の設定画面で驚いた。以前はプライバシーへの過度な配慮からか、デフォルト設定は「高トラフィックエリア（人混み）限定」だったはず。しかし、今や標準で「どこでもネットワークを使用する」へと格上げされているではないか。
これは、たとえ周囲に1台しかAndroid端末がない静かな場所でも、その1台が検知すれば即座に持ち主に通知するという、極めてアグレッシブなアルゴリズムへの転換を意味する。Googleが「プライバシーの壁」を一段階下げてでも、「発見の確実性」という実利を優先し始めたのかもしれない。
予測不能な「おバカ」な紛失劇
このGoogleの変化が、実際のフィールドでどれほどの恩恵をもたらすのかはわからない。先日筆者は、衝動買いしたばかりのamineを、いつもの頑丈なTYVEKのブリーフではなく、お気に入りの「賽先生科學工廠トートバッグ」の持ち手に取り付けた、スカルピンの周囲に適当にぶら下げて秋葉原へと繰り出した。今にして思えば、これが企んでも難しい壮大な「実験」の始まりだった。
案の定、好事魔多し。カフェで一息ついた際、ふとトートバッグを見ると、そこにあるはずのamineが忽然と姿を消している。本来トートバッグを見つけるためのトラッカーそのものを、お粗末な取り付けのせいで紛失するという、文字通りの「おバカ」な事態である。だが、この「最悪のうっかり」が、奇しくもFind Hubの底力を試す実弾検証のスタートとなった。
善意の第三者と、動き出した「互助会」
筆者が自宅で頭を抱えていた頃、秋葉原の路上では後に聞いたあるドラマが進行していた。偶然、ビックカメラ付近で信号待ちをしていたShigezone代表の茂田さんが、路上の黒い塊を発見したのだ。
このamineにはNFCによる所有者連絡機能がない。茂田さんは「持ち主が探しているかも」と考え、ひとまず自身のショップへ持ち帰り、店先にぶら下げてくれた。過去、店の周囲での落とし物はたいてい2～3日中に持ち主が現れるため、それまでは店で預かり、その後警察へ届けるのが慣例だという。
そして……その夜、22時過ぎ。筆者のスマホに「Find Hub」からの第一報が届いた。驚くべきことに、その後、翌朝までに合計4回もの通知が入った。いずれの位置も大型ゲームセンター「シルクハット秋葉原」の周辺。誰かが拾って移動させたことは明白だ。
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