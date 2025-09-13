組みたい自作PC構成まるわかり!! 第119回
【今月の自作PCレシピ】ドスパラ秋葉原本店チョイス！ 全国のドスパラで買える真っ白ゲーミングPC
2025年09月13日 10時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
予算29万円の白色ゲーミングPC
今年も、ゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」が9月25日からスタート。PCならではの最新、最高品質のグラフィックスでプレイしたいと思わせるタイトルも目白押しとなっている。
今回はゲームのプレイを楽しむだけではない、キレイな白色でコーディネートしたPCを紹介していこう。パーツをセレクトしてくれたのは、自身もこだわりの白色PCを組んでいるドスパラ秋葉原本店のスタッフ、登坂さんだ。
全国に展開しているドスパラらしく、全店で基本在庫しているパーツと、いま売れ筋となっている定番パーツを組み合わせている。しかもコネクターやケーブルもキレイな白色のPCを組める。
登坂さんコーディネートの白色ゲーミングPCは、ゲームパフォーマンスを引き上げる大容量キャッシュ搭載が魅力の「Ryzen 7 9800X3D」をベースにしている。総予算はWindows 11 Home込みで30万円近くになっているが、そこは組み合わせ自在なPC自作。CPUとビデオカードのランクを下げることで、真っ白スタイルはそのままに、21万円台も狙える。
CPUソケット形状のSocket AM5プラットフォームはこの先長く使えるので、まずは安価なCPUでコストを抑えて組み、後々ゲーム特化CPUのRyzen 7 9800X3Dに換装するといったことも容易にできる。
|入手しやすいパーツで組む白色ゲーミングPC
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」
（8コア/16スレッド 最大5.2GHz）
|8万4800円
|CPUクーラー
|MONTECH「MONTECH HyperFlow ARGB 360 White」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|1万2980円
|マザーボード
|ASRock「B850 Challenger WiFi White ドスパラ限定モデル」
（AMD B850、ATX）
|2万7800円
|メモリー
|ドスパラセレクト「D5D6000-16G2A1-RGB-WH」
(16GB×2、DDR5-6000）
|1万8780円
|ストレージ
|Sandisk（Western Digital）「WD_Black SN7100 1TB WDS100T4X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe4.0×4）
|1万1480円
|ビデオカード
|Palit「GeForce RTX 5070 White OC 12GB NE75070U19K9-GB2050W」
(GeForce RTX 5070、12GB DDR7)
|8万7800円
|PCケース
|MONTECH「MONTECH XR (W-DP) ドスパラ限定モデル」
（ピラーレスミドルタワー、ATX）
|7980円
|電源ユニット
|ドスパラセレクト「850W-GOLD-ATX31-WH」（850W、80PLUS GOLD）
|1万5980円
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home」パッケージ版
|1万6780円
|総額（税込）
|28万4380円
※価格は9月9日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
ゲームプレイで重要なビデオカードには、Ryzen 7 9800X3Dとのバランスを考え、8万円台まで値下がりしているNVIDIA GeForce RTX 5070を組み合わせている。ビデオメモリーの容量は、今主流となっている16GBから4GB少ない12GBになる。「モンスターハンターワイルズ」などの一部タイトルを、最高画質でプレイしたいといったこだわりがなければ問題なく、「Apex Legends」や「レインボーシックス シージエックス」といった定番タイトルなど、数多くのゲームを快適に楽しめる。
この連載の記事
-
第118回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】19万円で組める白色ゲーミングPCでホラーゲームを楽しもう
-
第117回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】Core Ultraで組む動画編集におすすめの1台！
-
第115回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】組み立てやすさを重視！ 30万円切りで組む旬のRadeon RX 9070 XT搭載ゲーミングPC
-
第114回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】ゲームから写真/動画の編集、AI生成まで！ 予算60万円で最高峰クラスのマシンを組もう
-
第113回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】OS込み15万円で愛息愛娘の学習PCを組もう、組み立てマニュアルで一緒に自作に挑戦できる
-
第112回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】モンハンワイルズ駆け込み自作、RTX 4070搭載で20万円以下の小型PC
-
第111回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】コネクターも白で統一！ 特徴的な八角柱デザインのPC自作に挑戦してみよう
-
第110回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】はじめてのPC自作でも大丈夫！ ピラーレスゲーミングPCを組もう
-
第109回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】魅せる、高冷却、組みやすいNZXTの最新PCケースではじめての自作に挑戦
-
第108回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】モンスターハンターワイルズが遊べる性能のゲーミングPC
- この連載の一覧へ