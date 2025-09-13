パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

予算29万円の白色ゲーミングPC

今年も、ゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」が9月25日からスタート。PCならではの最新、最高品質のグラフィックスでプレイしたいと思わせるタイトルも目白押しとなっている。

今回はゲームのプレイを楽しむだけではない、キレイな白色でコーディネートしたPCを紹介していこう。パーツをセレクトしてくれたのは、自身もこだわりの白色PCを組んでいるドスパラ秋葉原本店のスタッフ、登坂さんだ。

全国に展開しているドスパラらしく、全店で基本在庫しているパーツと、いま売れ筋となっている定番パーツを組み合わせている。しかもコネクターやケーブルもキレイな白色のPCを組める。

登坂さんコーディネートの白色ゲーミングPCは、ゲームパフォーマンスを引き上げる大容量キャッシュ搭載が魅力の「Ryzen 7 9800X3D」をベースにしている。総予算はWindows 11 Home込みで30万円近くになっているが、そこは組み合わせ自在なPC自作。CPUとビデオカードのランクを下げることで、真っ白スタイルはそのままに、21万円台も狙える。

CPUソケット形状のSocket AM5プラットフォームはこの先長く使えるので、まずは安価なCPUでコストを抑えて組み、後々ゲーム特化CPUのRyzen 7 9800X3Dに換装するといったことも容易にできる。

※価格は9月9日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

ゲームプレイで重要なビデオカードには、Ryzen 7 9800X3Dとのバランスを考え、8万円台まで値下がりしているNVIDIA GeForce RTX 5070を組み合わせている。ビデオメモリーの容量は、今主流となっている16GBから4GB少ない12GBになる。「モンスターハンターワイルズ」などの一部タイトルを、最高画質でプレイしたいといったこだわりがなければ問題なく、「Apex Legends」や「レインボーシックス シージエックス」といった定番タイトルなど、数多くのゲームを快適に楽しめる。