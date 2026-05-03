組みたい自作PC構成まるわかり!! 第128回
【今月の自作PCレシピ GW特別編】ディスプレー込み約25万円でPCゲーミングデビュー、チャンスは5月10日まで！
2026年05月03日 10時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
秋葉原のツクモはお得なチャンスが盛りだくさん
特価品盛りだくさんのゴールデンウィークセールを開催しているツクモ各店。ゲーミングPC自作の鉄板CPUのひとつとなるAMD「Ryzen 7 9800X3D」や「Ryzen 7 9700X」といった人気CPUの数量限定特価品をはじめ、お買い得なCPU、マザーボード、メモリーの3点セットなど、ラインアップは超注目となっている。
さらに秋葉原地区のツクモでは、税込20万円以上のPCパーツ（セット一式）またはG-GEAR（eX.computer）を購入すると、なんとゲーミングディスプレーをその場でもらえるキャンペーンが開催されている。
フルHDゲーミングディスプレーは、1万円台から購入可能とは言え、PCパーツ一式、またはBTO PCを購入するだけで、ディスプレーをもらえるのは、お財布にやさしい。
そこで、自作レシピおなじみのTUKUMO eX. 6階スタッフ 紅谷さんに、対象となる税込20万円を超えるゲーミングPCのレシピを提案してもらった。
約25万円でホワイトコーデ＆LEDライティングPCが組める
紅谷さんが考えてくれたゲーミングPCレシピは、フルHDとWQHD解像度でのゲームプレイをターゲットにしたPCパーツ構成となる。
PCゲームを快適にプレイできるパフォーマンスに加えて、ピラーレスデザイン、ホワイトコーディネート、LEDライティングといった人気の要素をしっかりと押さえつつ、OS込み25万5000円前後という価格に収めているのが本レシピのポイントだ。
コストを抑えるため、CPUは6コア/12スレッドCPUのAMD Ryzen 5 7500Fだが、ソケットの変更がなく長く使えるSocket AM5環境なので、後々のアップグレードは容易となっている。
ゲームで大事なビデオカードは、AMD Radeon RX 9060 XT 16GBなので、WQHD解像度でのプレイも十分狙える。そのほか32GBメモリーや容量1TB SSDなど、コストとパフォーマンスのバランスが良好な1台に仕上がっているのは、さすが熟練スタッフの紅谷さんの提案レシピだ。
|フルHD/WQHDで楽しむ白色ゲーミングPC
|CPU
|AMD「Ryzen 5 7500F」
（6コア/12スレッド、 最大5.0GHz）
|2万7800円
|CPUクーラー
|Thermalright「Assassin Spirit 120 EVO WHITE ARGB AS120-EVO-WH-ARGB」
（空冷、サイドフロー、ARGB 120mmファン）
|3280円
|マザーボード
|ASRock「B850M Steel Legend WiFi」
（AMD B850、Micro ATX）
|2万5389円
|メモリー
|Crucial 「Crucial Pro OC Gaming Memory DDR5-6000 32GB CP2K16G60C36U5W」（16GB×2、DDR5-6000）
|6万4980円
|ストレージ
|KLEVV「CRAS C925 G SSD 1TB K01TBM2SP0-25G」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|2万8980円
|ビデオカード
|SAPPHIRE「PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB PURERX9060XT16GB」（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）
|6万7980円
|PCケース
|Antec「CX500M ARGB WHITE」
（ピラーレスミドルタワー）
|7880円
|電源ユニット
|Thermaltake「TOUGHPOWER GT/0750W ATX3.1 Snow PS-TPT-0750FNFAGJ-W」（750W、80PLUS GOLD）
|1万980円
|OS
|Microsoft「Windows 11」パッケージ版
|1万7980円
|総額（税込）
|25万5249円
※価格は5月1日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
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