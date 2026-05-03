パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

秋葉原のツクモはお得なチャンスが盛りだくさん

特価品盛りだくさんのゴールデンウィークセールを開催しているツクモ各店。ゲーミングPC自作の鉄板CPUのひとつとなるAMD「Ryzen 7 9800X3D」や「Ryzen 7 9700X」といった人気CPUの数量限定特価品をはじめ、お買い得なCPU、マザーボード、メモリーの3点セットなど、ラインアップは超注目となっている。

さらに秋葉原地区のツクモでは、税込20万円以上のPCパーツ（セット一式）またはG-GEAR（eX.computer）を購入すると、なんとゲーミングディスプレーをその場でもらえるキャンペーンが開催されている。

フルHDゲーミングディスプレーは、1万円台から購入可能とは言え、PCパーツ一式、またはBTO PCを購入するだけで、ディスプレーをもらえるのは、お財布にやさしい。

そこで、自作レシピおなじみのTUKUMO eX. 6階スタッフ 紅谷さんに、対象となる税込20万円を超えるゲーミングPCのレシピを提案してもらった。

約25万円でホワイトコーデ＆LEDライティングPCが組める

紅谷さんが考えてくれたゲーミングPCレシピは、フルHDとWQHD解像度でのゲームプレイをターゲットにしたPCパーツ構成となる。

PCゲームを快適にプレイできるパフォーマンスに加えて、ピラーレスデザイン、ホワイトコーディネート、LEDライティングといった人気の要素をしっかりと押さえつつ、OS込み25万5000円前後という価格に収めているのが本レシピのポイントだ。

コストを抑えるため、CPUは6コア/12スレッドCPUのAMD Ryzen 5 7500Fだが、ソケットの変更がなく長く使えるSocket AM5環境なので、後々のアップグレードは容易となっている。

ゲームで大事なビデオカードは、AMD Radeon RX 9060 XT 16GBなので、WQHD解像度でのプレイも十分狙える。そのほか32GBメモリーや容量1TB SSDなど、コストとパフォーマンスのバランスが良好な1台に仕上がっているのは、さすが熟練スタッフの紅谷さんの提案レシピだ。

※価格は5月1日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。