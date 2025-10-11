このページの本文へ

組みたい自作PC構成まるわかり!! 第120回

【今月の自作PCレシピ】ディスプレー横に置ける小型ゲーミングPC

2025年10月11日 11時30分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

バトルフィールド6＆タルコフ満喫ゲーミングPCを約25万円で組もう

　FPS好きゲーマーたちがハマること間違いないと言えるゲームタイトルが今秋登場する。10月11日に解禁される「バトルフィールド6」（以下 BF6）に、ついに11月15日に正式版（Ver.1.0）のリリースが決定したハードコアPvPvE脱出シューター「Escape from Tarkov」（以下 タルコフ）が特に注目を集めている。

約4年ぶりとなるバトルフィールドシリーズの最新作「BF6」

(C)2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

東京ゲームショウ 2025のBF6ブースにはヘリや戦車があった。試遊はできなかったが、ブースを見ているだけでも楽しかった

　実際、秋葉原のPCパーツショップでは、2つの超注目ゲームタイトルのプレイをターゲットにしたパーツ一式やBTO PCの問い合わせが増えているという。そんな希望に添うべく、秋葉原の中央通りに面しているTSUKUMO eX. 6階スタッフの紅谷さんに、今おすすめのパーツを選んでもらった。

秋葉原UDXそばのTSUKUMO eX.。駐車場へのアクセスも抜群

予算や使用目的などの要望に的確に応えてくれる6階スタッフの紅谷さん

ディスプレー横に置ける！ コンパクトゲーミングPCを組もう

　PC一式相談のプロフェッショナルと言える6階スタッフの紅谷さんが、考えてくれたBF6、タルコフをターゲットにしたレシピがコレだ。

　タルコフに効果抜群のRyzen X3Dシリーズと、BF6でWQHD＠144fpsプレイ（公式PC推奨環境）を狙える「Radeon RX 9070 XT 16GB」を、デスク上にスムーズに置けるコンパクトなMicro ATXケースに詰め込んだ1台となっている。

BF6やタルコフにおすすめの紅谷さんレシピ。価格は約25万円

　CPUは、3D V-Cacheを備える「Ryzen 7 7800X3D」だ。一世代前なので、最新の「Ryzen 7 9800X3D」から3万円近くコストを抑えられる。そのうえ、「Ryzen 7 9800X3D」と人気を2分する「Ryzen 7 9700X」から、プラス数千円で選べるのもポイントだ。

　前世代という点が気にならなければ、ゲーミングパフォーマンスを引き上げる3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 7800X3Dは狙い目と言える。とくにタルコフは3D V-Cacheとの相性が抜群なので、価格を抑えながら恩恵を受けられる。

3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 7800X3D。8コア/16スレッド、最大5.0GHzで動作する

Ryzen X3D搭載でOS別 約25万のゲーミングPC
CPU AMD「Ryzen 7 7800X3D」
（8コア/16スレッド、最大5GHz）		 5万8881円
CPUクーラー CPS「RT400 BK」
（120mmファン、空冷サイドフロー）		 2781円
マザーボード MSI「PRO B850M-A WIFI」
（AMD B850、Micro ATX） 		2万2980円
メモリー Crucial「DDR5-6000 32GB CP2K16G60C36U5B」
(16GB×2、DDR5-6000）		 1万4981円
ストレージ Samsung「990 EVO Plus MZ-V9S2T0B-IT」
（2TB M.2 SSD、PCIe4.0×4）		 1万9980円
ビデオカード 玄人志向「RD-RX9070XT-E16GB/TP」
（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）		 9万7800円
PCケース JONSBO「Z20 BLACK」（Micro ATX） 1万1980円
電源ユニット ANTEC「GSK850 ATX3.1」
（850W、80PLUS GOLD）		 1万4791円
ファン アイネックス「BA-CF120AMBA01」（120mmファン）×3基 4742円
総額（税込） 　 24万8916円

※価格は10月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

最大2000ポイントがもらえるWindows 11乗り換えキャンペーンを10月31日まで開催

時間が足りない人、組み立てる自信のない人におすすめのPC組立代行サービス。さまざまな構成を組んだスタッフたちの手による組み立てなので、組み立て品質はかなり高い

