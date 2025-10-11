パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

バトルフィールド6＆タルコフ満喫ゲーミングPCを約25万円で組もう

FPS好きゲーマーたちがハマること間違いないと言えるゲームタイトルが今秋登場する。10月11日に解禁される「バトルフィールド6」（以下 BF6）に、ついに11月15日に正式版（Ver.1.0）のリリースが決定したハードコアPvPvE脱出シューター「Escape from Tarkov」（以下 タルコフ）が特に注目を集めている。

(C)2025 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.

実際、秋葉原のPCパーツショップでは、2つの超注目ゲームタイトルのプレイをターゲットにしたパーツ一式やBTO PCの問い合わせが増えているという。そんな希望に添うべく、秋葉原の中央通りに面しているTSUKUMO eX. 6階スタッフの紅谷さんに、今おすすめのパーツを選んでもらった。

ディスプレー横に置ける！ コンパクトゲーミングPCを組もう

PC一式相談のプロフェッショナルと言える6階スタッフの紅谷さんが、考えてくれたBF6、タルコフをターゲットにしたレシピがコレだ。

タルコフに効果抜群のRyzen X3Dシリーズと、BF6でWQHD＠144fpsプレイ（公式PC推奨環境）を狙える「Radeon RX 9070 XT 16GB」を、デスク上にスムーズに置けるコンパクトなMicro ATXケースに詰め込んだ1台となっている。

CPUは、3D V-Cacheを備える「Ryzen 7 7800X3D」だ。一世代前なので、最新の「Ryzen 7 9800X3D」から3万円近くコストを抑えられる。そのうえ、「Ryzen 7 9800X3D」と人気を2分する「Ryzen 7 9700X」から、プラス数千円で選べるのもポイントだ。

前世代という点が気にならなければ、ゲーミングパフォーマンスを引き上げる3D V-Cacheを搭載するRyzen 7 7800X3Dは狙い目と言える。とくにタルコフは3D V-Cacheとの相性が抜群なので、価格を抑えながら恩恵を受けられる。

