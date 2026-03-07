パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

3月限定特価とお得なキャンペーンを開催中

秋葉原のツクモに大注目

春は新しい生活の始まり。入学や進学、引っ越しなど、PCの新調を検討している人が多いだろう。そんな人たちに、おすすめの自作PCレシピを紹介していこう。

今回は3月限定の特価品とお得なキャンペーンを開催中となっている中央通りの黒塗りビル、TSUKUMO eX.にレシピを考案してもらった。

最大の魅力は、秋葉原地区のツクモ店頭限定の特価品になる。数量限定品もあるが、Socket AM5 Ryzen向けマザーボード、DDR5メモリー、ビデオカードなど、PCパーツ一式購入の総額を結構抑えられる。

そのうえ、即日利用できる最大2万3000ポイントの進呈をはじめ、繁忙期には1ヵ月待ちも多い人気サービス「PC組立代行」の5000円引き、最大24回払いまで分割金利手数料をツクモが負担するといったキャンペーンが実施されている。

秋葉原のツクモパソコン本店/II、TSUKUMO eX.に足を伸ばして、PC一式パーツをそろえるメリットいっぱいだ。

Radeon RX 9060 XT搭載でOS込み20万円台を実現

「Ryzen 5 7500F」をベースに多くの店頭特価品を組み合わせて、Windows 11を含めた構成で20万円台前半を実現している。

※ビデオカードは8GBモデルか16GBモデルのどちらかをお選びください。両方揃える必要はございません。

※価格のうしろに*があるのは秋葉地区店頭限定特価です。

※価格は3月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。