組みたい自作PC構成まるわかり!! 第125回

【今月の自作PCレシピ】ツクモの頑張り！ ゲーミングPCをOS込み20万円台前半で組もう

2026年03月07日 10時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

3月限定特価とお得なキャンペーンを開催中
秋葉原のツクモに大注目

　春は新しい生活の始まり。入学や進学、引っ越しなど、PCの新調を検討している人が多いだろう。そんな人たちに、おすすめの自作PCレシピを紹介していこう。

　今回は3月限定の特価品とお得なキャンペーンを開催中となっている中央通りの黒塗りビル、TSUKUMO eX.にレシピを考案してもらった。

　最大の魅力は、秋葉原地区のツクモ店頭限定の特価品になる。数量限定品もあるが、Socket AM5 Ryzen向けマザーボード、DDR5メモリー、ビデオカードなど、PCパーツ一式購入の総額を結構抑えられる。

　そのうえ、即日利用できる最大2万3000ポイントの進呈をはじめ、繁忙期には1ヵ月待ちも多い人気サービス「PC組立代行」の5000円引き、最大24回払いまで分割金利手数料をツクモが負担するといったキャンペーンが実施されている。

　秋葉原のツクモパソコン本店/II、TSUKUMO eX.に足を伸ばして、PC一式パーツをそろえるメリットいっぱいだ。

超注目キャンペーンその1（秋葉原地区限定 3月22日まで）。CPU・メモリー・マザーボードを含むPCパーツ一式または、PC本体の購入でポイントを進呈。さらに同時に3万円以上の周辺機器購入で3000ポイント増量になる

超注目キャンペーンその2（ツクモ各店 3月31日まで）。PC組立代行サービスの5000円引き。AMD Socket AM5 CPUを含む構成、店頭でのPC組立代行の申し込みが対象

ツクモ モバイル会員なら、1万8370円から5000円引きの1万3370円で組立代行を頼める

超注目キャンペーンその3（秋葉原地区限定 3月31日まで）。ツクモBTO PC「G－GEAR」「eX.computer」ならびに、PC組立代行サービス申し込みのPCパーツ一式の購入時のJACCS分割金利手数料（最大24回）が0円

秋葉原UDXパーキングが近くにあるTSUKUMO eX.。ディスプレーなどを含めたPC環境一式を購入する際も楽だ

TSUKUMO eX. 6階スタッフ。PC一式構成の相談や、PC組立代行を行なうプロフェッショナルスタッフのひとり

Radeon RX 9060 XT搭載でOS込み20万円台を実現

　「Ryzen 5 7500F」をベースに多くの店頭特価品を組み合わせて、Windows 11を含めた構成で20万円台前半を実現している。

フルHD解像度でゲームを十分楽しめるゲーミングPCレシピ

3月限定特価で組む！ ビデオメモリー容量を選択できるPCレシピ
CPU AMD「Ryzen 5 7500F」
（6コア/12スレッド、 最大5.0GHz）		 2万6980円
CPUクーラー CoolerMaster「Hyper 212 3DHP Black MAY-T2HP-217PK-R1」
（空冷、サイドフロー、120mmファン）		 3480円
マザーボード ASUS「TUF GAMING B650-PLUS WIFI」
（AMD B650、ATX）		 1万7981円*
メモリー Crucial「CT2K16G56C46U5」
（16GB×2、DDR5-5600）		 5万7280円*
ストレージ KIOXIA「EXCERIA BASIC NVMe SSD 1TB SSD-CK1.0N4B/J」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）		 2万3801円
ビデオカード
(8GBモデル)		 SAPPHIRE「PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8GB PULSERX9060XT8GB」
（Radeon RX 9060 XT、8GB GDDR6）		 4万5801円*
ビデオカード
（16GBモデル）		 SAPPHIRE「PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB PULSERX9060XT16GB」
（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）		 5万9800円*
PCケース Okinos「Okinos 5 Air」
（コンパクトミドルタワー）		 5981円
電源ユニット MSI「MAG A750GL PCIE5」
（750W、80PLUS GOLD）		 1万980円
OS Microsoft「Windows 11」パッケージ版 1万7981円
総額（税込） 　 （8GB）21万265円
（16GB）22万4264円

※ビデオカードは8GBモデルか16GBモデルのどちらかをお選びください。両方揃える必要はございません。
※価格のうしろに*があるのは秋葉地区店頭限定特価です。
※価格は3月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

