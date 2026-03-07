組みたい自作PC構成まるわかり!! 第125回
【今月の自作PCレシピ】ツクモの頑張り！ ゲーミングPCをOS込み20万円台前半で組もう
2026年03月07日 10時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
3月限定特価とお得なキャンペーンを開催中
秋葉原のツクモに大注目
春は新しい生活の始まり。入学や進学、引っ越しなど、PCの新調を検討している人が多いだろう。そんな人たちに、おすすめの自作PCレシピを紹介していこう。
今回は3月限定の特価品とお得なキャンペーンを開催中となっている中央通りの黒塗りビル、TSUKUMO eX.にレシピを考案してもらった。
最大の魅力は、秋葉原地区のツクモ店頭限定の特価品になる。数量限定品もあるが、Socket AM5 Ryzen向けマザーボード、DDR5メモリー、ビデオカードなど、PCパーツ一式購入の総額を結構抑えられる。
そのうえ、即日利用できる最大2万3000ポイントの進呈をはじめ、繁忙期には1ヵ月待ちも多い人気サービス「PC組立代行」の5000円引き、最大24回払いまで分割金利手数料をツクモが負担するといったキャンペーンが実施されている。
秋葉原のツクモパソコン本店/II、TSUKUMO eX.に足を伸ばして、PC一式パーツをそろえるメリットいっぱいだ。
Radeon RX 9060 XT搭載でOS込み20万円台を実現
「Ryzen 5 7500F」をベースに多くの店頭特価品を組み合わせて、Windows 11を含めた構成で20万円台前半を実現している。
|3月限定特価で組む！ ビデオメモリー容量を選択できるPCレシピ
|CPU
|AMD「Ryzen 5 7500F」
（6コア/12スレッド、 最大5.0GHz）
|2万6980円
|CPUクーラー
|CoolerMaster「Hyper 212 3DHP Black MAY-T2HP-217PK-R1」
（空冷、サイドフロー、120mmファン）
|3480円
|マザーボード
|ASUS「TUF GAMING B650-PLUS WIFI」
（AMD B650、ATX）
|1万7981円*
|メモリー
|Crucial「CT2K16G56C46U5」
（16GB×2、DDR5-5600）
|5万7280円*
|ストレージ
|KIOXIA「EXCERIA BASIC NVMe SSD 1TB SSD-CK1.0N4B/J」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|2万3801円
|ビデオカード
(8GBモデル)
|SAPPHIRE「PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8GB PULSERX9060XT8GB」
（Radeon RX 9060 XT、8GB GDDR6）
|4万5801円*
|ビデオカード
（16GBモデル）
|SAPPHIRE「PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB PULSERX9060XT16GB」
（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）
|5万9800円*
|PCケース
|Okinos「Okinos 5 Air」
（コンパクトミドルタワー）
|5981円
|電源ユニット
|MSI「MAG A750GL PCIE5」
（750W、80PLUS GOLD）
|1万980円
|OS
|Microsoft「Windows 11」パッケージ版
|1万7981円
|総額（税込）
|（8GB）21万265円
（16GB）22万4264円
※ビデオカードは8GBモデルか16GBモデルのどちらかをお選びください。両方揃える必要はございません。
※価格のうしろに*があるのは秋葉地区店頭限定特価です。
※価格は3月4日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
