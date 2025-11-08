組みたい自作PC構成まるわかり!! 第121回
【今月の自作PCレシピ】世界三大銘木のウォールナット材をまとったゲーミングPC
2025年11月08日 11時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
高級木材を使ったシックなデザインのゲーミングPC
冬のPC新調シーズンが到来中だ。悩みに悩んだPCパーツ一式を購入したり、BTO PCをショップスタッフと相談しながら選んだりと、秋葉原パーツショップには多くの人が訪れている。
今回は、ゲーム好きスタッフが多く、ゲーミングデバイスも充実している「パソコンショップ アーク」にレシピを相談した。店長の渋谷さんが、おすすめの自作レシピを考えてくれたので紹介していこう。
ゲーミングPCなのに発光しないのが逆に新鮮
ゲーミングPCを組むうえで、最も要望の多い予算という25万円（OS別）をターゲットにしたレシピとなっている（1週間前なら！ と悔やまれるのがメモリー価格の急騰。そのほかのパーツにも波及中で、予算アップは避けられない状況だ）。
予算とともに、デザインにもこだわったという渋谷さん。ウォルナット材が使われたPCケースに、LEDギミックを備えない各種パーツで上品な1台に仕上げてくれた。パフォーマンス面にも抜かりなく、ゲームだけでなく動画や写真の編集作業にも不足なしのパーツを組み合わせている。
PC自作で最も悩む部分と言えばCPUだろう。今ゲーミングPCを組むなら、AMD Ryzenシリーズが第一候補となるが、インテル Core Ultra 200SシリーズのCore Ultra 7/5もいい感じに値下がりしている。渋谷さんも、価格を抑えながらゲームとクリエイティブをそつなくこなせるCore Ultra 7 265KFを組み合わせている。
|信頼性抜群の定番パーツで組むシックなゲーミングPC
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド 最大5.4GHz）
|4万9800円
|CPUクーラー
|Corsair「NAUTILUS 360 RS BLACK CW-9060089-WW」（簡易水冷、360mmラジエーター）
|1万3480円
|マザーボード
|MSI「MAG B860 TOMAHAWK WIFI」（インテルB860、ATX）
|2万8980円
|メモリー
|SanMax「DDR5-5600 32GB Black PCB Edition SMD5-U32G88H-56BB-D」(16GB×2、DDR5-5600）
|3万7400円
|ストレージ
|Sandisk（Western Digital）「WD_Black SN7100 NVMe SSD 2TB WDS200T4X0E」（M.2 SSD 2TB、PCIe4.0×4）
|2万280円
|ビデオカード
|ASUS「PRIME GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition PRIME-RTX5070-O12G」（GeForce RTX 5070、12GB GDDR7）
|9万1980円
|PCケース
|Okinos「Cypress 7」（ミドルタワー、ATX）
|9980円
|電源ユニット
|MSI「MAG A750GL PCIE5 ATX」（750W、80PLUS GOLD）
|1万2980円
|総額（税込）
|26万4880円
※価格は11月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
