パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

高級木材を使ったシックなデザインのゲーミングPC

冬のPC新調シーズンが到来中だ。悩みに悩んだPCパーツ一式を購入したり、BTO PCをショップスタッフと相談しながら選んだりと、秋葉原パーツショップには多くの人が訪れている。

今回は、ゲーム好きスタッフが多く、ゲーミングデバイスも充実している「パソコンショップ アーク」にレシピを相談した。店長の渋谷さんが、おすすめの自作レシピを考えてくれたので紹介していこう。

ゲーミングPCなのに発光しないのが逆に新鮮

ゲーミングPCを組むうえで、最も要望の多い予算という25万円（OS別）をターゲットにしたレシピとなっている（1週間前なら！ と悔やまれるのがメモリー価格の急騰。そのほかのパーツにも波及中で、予算アップは避けられない状況だ）。



予算とともに、デザインにもこだわったという渋谷さん。ウォルナット材が使われたPCケースに、LEDギミックを備えない各種パーツで上品な1台に仕上げてくれた。パフォーマンス面にも抜かりなく、ゲームだけでなく動画や写真の編集作業にも不足なしのパーツを組み合わせている。

PC自作で最も悩む部分と言えばCPUだろう。今ゲーミングPCを組むなら、AMD Ryzenシリーズが第一候補となるが、インテル Core Ultra 200SシリーズのCore Ultra 7/5もいい感じに値下がりしている。渋谷さんも、価格を抑えながらゲームとクリエイティブをそつなくこなせるCore Ultra 7 265KFを組み合わせている。

※価格は11月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。