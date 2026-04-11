組みたい自作PC構成まるわかり!! 第126回
【今月の自作PCレシピ】「紅の砂漠」を遊びつくせるゲーミングPC
2026年04月11日 15時10分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
気になるゲームタイトルを美麗な描画で楽しもう
PCを自作、購入する大きな理由のひとつがゲーム。コンシューマーゲーム機では難しい、高画質描画でのプレイやキャラがヌルッと動く、高リフレッシュレート（フレームレート）でのプレイを楽しめる。
そんなゲーミングPCの最新レシピを、スタッフのなかに多くのゲーマーがいるパソコンショップ アークに考えてもらった。レシピのターゲットは、3月20日に発売され、わずか10日間で全世界累計販売数が400万本を超えたオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」だ。
Steam評価の日本語レビューは「賛否両論」で、発売直後はUIや操作感に関して不満の声が多くあがったが、相次ぐアップデートで解消されつつある。7万件数近い評価での総評価は「非常に好評」となっている。
レシピは画質プリセット「Ultra」で4K（3840×2160ドット）解像度、60fpsでのプレイをターゲットにパーツをチョイス。総額は約28万円となっている。
WQHD＆4K解像度でゲームを楽しもう
「紅の砂漠」をターゲットに、8コア/16スレッドCPU「Ryzen 7 9700X」と、AMDハイエンドGPU「Radeon RX 9070 XT 16GB」をベースに構成してくれたレシピがこれだ。
推奨スペックを押さえたCPU＆ビデオカードに、LEDイルミネーションを備えない＆ブラックカラーベースのシンプルデザインのPCケースを組み合わせている。
|オープンワールドゲームを美麗グラフィックで遊べるゲーミングPC
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、 最大5.5GHz）
|3万8799円
|CPUクーラー
|Scythe 「KOTETSU MARK4 SCKTT-4000」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|2990円
|マザーボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」
（AMD B850、ATX）
|2万7800円
|メモリー
|Crucial 「CP2K16G56C46U5」
（16GB×2、DDR5-5600）
|6万5800円
|ストレージ
|プリンストン「PHD-ISM2G4-1T」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|2万4800円
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB RX9070XT CL 16G」（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|9万9800円
|PCケース
|Okinos「Air Cross」
（ミドルタワー、ATX）
|1万2980円
|電源ユニット
|MSI「MAG A850GL PCIE5」
（850W、80PLUS GOLD）
|1万4980円
|総額（税込）
|28万7949円
※価格は4月6日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
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