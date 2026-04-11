パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

気になるゲームタイトルを美麗な描画で楽しもう

PCを自作、購入する大きな理由のひとつがゲーム。コンシューマーゲーム機では難しい、高画質描画でのプレイやキャラがヌルッと動く、高リフレッシュレート（フレームレート）でのプレイを楽しめる。

そんなゲーミングPCの最新レシピを、スタッフのなかに多くのゲーマーがいるパソコンショップ アークに考えてもらった。レシピのターゲットは、3月20日に発売され、わずか10日間で全世界累計販売数が400万本を超えたオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」だ。

Steam評価の日本語レビューは「賛否両論」で、発売直後はUIや操作感に関して不満の声が多くあがったが、相次ぐアップデートで解消されつつある。7万件数近い評価での総評価は「非常に好評」となっている。

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レシピは画質プリセット「Ultra」で4K（3840×2160ドット）解像度、60fpsでのプレイをターゲットにパーツをチョイス。総額は約28万円となっている。

WQHD＆4K解像度でゲームを楽しもう

「紅の砂漠」をターゲットに、8コア/16スレッドCPU「Ryzen 7 9700X」と、AMDハイエンドGPU「Radeon RX 9070 XT 16GB」をベースに構成してくれたレシピがこれだ。

推奨スペックを押さえたCPU＆ビデオカードに、LEDイルミネーションを備えない＆ブラックカラーベースのシンプルデザインのPCケースを組み合わせている。

※価格は4月6日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。