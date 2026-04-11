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組みたい自作PC構成まるわかり!! 第126回

【今月の自作PCレシピ】「紅の砂漠」を遊びつくせるゲーミングPC

2026年04月11日 15時10分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

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　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

気になるゲームタイトルを美麗な描画で楽しもう

　PCを自作、購入する大きな理由のひとつがゲーム。コンシューマーゲーム機では難しい、高画質描画でのプレイやキャラがヌルッと動く、高リフレッシュレート（フレームレート）でのプレイを楽しめる。

　そんなゲーミングPCの最新レシピを、スタッフのなかに多くのゲーマーがいるパソコンショップ アークに考えてもらった。レシピのターゲットは、3月20日に発売され、わずか10日間で全世界累計販売数が400万本を超えたオープンワールドアクションアドベンチャー「紅の砂漠」だ。

　Steam評価の日本語レビューは「賛否両論」で、発売直後はUIや操作感に関して不満の声が多くあがったが、相次ぐアップデートで解消されつつある。7万件数近い評価での総評価は「非常に好評」となっている。

「紅の砂漠」。ファイウェル大陸の戦場を美麗なグラフィックで楽しもう

© Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.

　レシピは画質プリセット「Ultra」で4K（3840×2160ドット）解像度、60fpsでのプレイをターゲットにパーツをチョイス。総額は約28万円となっている。

銀座線末広町駅そばの老舗ショップ「パソコンショップ アーク」

ゲーム好きスタッフのひとりである寺崎さんが考えてくれた

WQHD＆4K解像度でゲームを楽しもう

　「紅の砂漠」をターゲットに、8コア/16スレッドCPU「Ryzen 7 9700X」と、AMDハイエンドGPU「Radeon RX 9070 XT 16GB」をベースに構成してくれたレシピがこれだ。

　推奨スペックを押さえたCPU＆ビデオカードに、LEDイルミネーションを備えない＆ブラックカラーベースのシンプルデザインのPCケースを組み合わせている。

WQHD＆4K解像度でゲームを楽しめる総額28万7949円のゲーミングPC構成

フロントパネルに木材を使った優しいデザインのPCケースを選んでいる

定番人気CPUのRyzen 7 9700X。16スレッドで動作し、写真や動画の編集もスムーズに行なえる

前世代のRyzen 7000シリーズだが、コストを抑えてゲームに強いRyzen 7 7800X3Dで組むのもいい

オープンワールドゲームを美麗グラフィックで遊べるゲーミングPC
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」
（8コア/16スレッド、 最大5.5GHz）		 3万8799円
CPUクーラー Scythe 「KOTETSU MARK4 SCKTT-4000」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）		 2990円
マザーボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」
（AMD B850、ATX）		 2万7800円
メモリー Crucial 「CP2K16G56C46U5」
（16GB×2、DDR5-5600）		 6万5800円
ストレージ プリンストン「PHD-ISM2G4-1T」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）		 2万4800円
ビデオカード ASRock「Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB RX9070XT CL 16G」（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6） 9万9800円
PCケース Okinos「Air Cross」
（ミドルタワー、ATX）		 1万2980円
電源ユニット MSI「MAG A850GL PCIE5」
（850W、80PLUS GOLD）		 1万4980円
総額（税込） 　 28万7949円

※価格は4月6日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

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