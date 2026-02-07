このページの本文へ

組みたい自作PC構成まるわかり!! 第124回

【今月の自作PCレシピ】Socket AM4マザーとDDR4メモリーでコストを抑えたゲーミングPC

2026年02月07日 11時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

新生活を機にPCを組もう

　新入学に合わせた子供用のPCや、新年度を機にした新調など、4月からの新生活に向けてPCの自作を検討している人がいるだろう。そんな人たちをターゲットにした自作PCのレシピを紹介していこう。

　今回は主要都市に店を構えるドスパラで見積りをお願いした。PCパーツの価格高騰が続いているなか、ゲーミングから写真の管理や編集、軽い動画の編集などを、ひと通りそつなくこなせる万能PCを、ドスパラ秋葉原本店パーツフロアスタッフの登坂さんが考えてくれた。

ドスパラ秋葉原本店。1階でBTO PC、2階でPCパーツ一式を扱っている

2階フロアスタッフの登坂さん

DDR5を使わなければWindows 11込み23万円弱で組める

　価格高騰の影響を極力避けようと試行錯誤して出来上がったのが、Socket AM4を採用したレシピ。CPUアーキテクチャーは、現行のZen 5から2世代前のZen 3になるが、コストをグッと抑えられるのがポイントだ。

　なかでも、かつてない程に高騰しているメモリーは、DDR5メモリーほどは高騰していないDDR4を採用しているため、価格を抑えながらゲーミングやクリエイティブ用途に不安のない32GBの大容量を実装している。

DDR4メモリーは、16GB×2枚 32GBで4万円台だ

　加えて、8コア/16スレッド、最大4.6GHz動作ながら3万8000円前後のRyzen 7 5700Xに、PCIe4.0×4対応M.2拡張スロットや高速無線LANのWiFi 6Eなどを搭載する9500円前後のマザーボードを組み合わせた。

8コア/16スレッドCPUのRyzen 7 5700Xをベースにしたレシピになる

　さらにビデオカードには、最新タイトルをフルHD/WQHD解像度でプレイできるRadeon RX 9060 XT 16GBを備え、総額は23万2340円と、性能のわりにかなり金額を抑えられている。

登坂さん考案のレシピ。約4年前のCPUとメモリーに、最新のビデオカードと電源ユニットを組み合わせることで、性能をさほど落とさずに出費を抑えている

入手しやすいパーツで揃えた節約PC
CPU AMD「Ryzen 7 5700X」
（Socket AM4、8コア/16スレッド、 最大4.6GHz）		 3万7800円
CPUクーラー MONTECH「NX400 ARGB Black」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）		 3240円
マザーボード ASRock「B550M WiFiドスパラ限定モデル」
（AMD B550、Micro ATX）		 9480円
メモリー ドスパラセレクト「D4D3200-16G2A2」
（16GB×2、DDR4-3200）		 4万1800円
ストレージ ADATA「SLEG-900P-1TCS-DP ドスパラ限定モデル」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）		 2万6480円
ビデオカード ASRock「Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB ドスパラ限定モデル（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6） 7万7800円
PCケース MONTECH「KING 15 PRO Black」
（ピラーレスミドルタワー）		 1万2480円
電源ユニット ASRock「PRO-750B」
（750W、80PLUS BRONZE）		 6480円
OS Microsoft「Windows 11」パッケージ版 1万6780円
総額（税込） 　 23万2340円

※価格は2月5日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

PCケースにはアドレサブルRGB LEDファンを標準で搭載するピラーレスケースを組み合わせ。見た目も◎だ

Windows 11 Homeのパッケージ版も含んでいる

組み立て代行サービスも実施しているので、忙しい人は活用しよう

