パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

新生活を機にPCを組もう

新入学に合わせた子供用のPCや、新年度を機にした新調など、4月からの新生活に向けてPCの自作を検討している人がいるだろう。そんな人たちをターゲットにした自作PCのレシピを紹介していこう。

今回は主要都市に店を構えるドスパラで見積りをお願いした。PCパーツの価格高騰が続いているなか、ゲーミングから写真の管理や編集、軽い動画の編集などを、ひと通りそつなくこなせる万能PCを、ドスパラ秋葉原本店パーツフロアスタッフの登坂さんが考えてくれた。

DDR5を使わなければWindows 11込み23万円弱で組める

価格高騰の影響を極力避けようと試行錯誤して出来上がったのが、Socket AM4を採用したレシピ。CPUアーキテクチャーは、現行のZen 5から2世代前のZen 3になるが、コストをグッと抑えられるのがポイントだ。

なかでも、かつてない程に高騰しているメモリーは、DDR5メモリーほどは高騰していないDDR4を採用しているため、価格を抑えながらゲーミングやクリエイティブ用途に不安のない32GBの大容量を実装している。

加えて、8コア/16スレッド、最大4.6GHz動作ながら3万8000円前後のRyzen 7 5700Xに、PCIe4.0×4対応M.2拡張スロットや高速無線LANのWiFi 6Eなどを搭載する9500円前後のマザーボードを組み合わせた。

さらにビデオカードには、最新タイトルをフルHD/WQHD解像度でプレイできるRadeon RX 9060 XT 16GBを備え、総額は23万2340円と、性能のわりにかなり金額を抑えられている。

※価格は2月5日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。