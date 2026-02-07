組みたい自作PC構成まるわかり!! 第124回
【今月の自作PCレシピ】Socket AM4マザーとDDR4メモリーでコストを抑えたゲーミングPC
2026年02月07日 11時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
新生活を機にPCを組もう
新入学に合わせた子供用のPCや、新年度を機にした新調など、4月からの新生活に向けてPCの自作を検討している人がいるだろう。そんな人たちをターゲットにした自作PCのレシピを紹介していこう。
今回は主要都市に店を構えるドスパラで見積りをお願いした。PCパーツの価格高騰が続いているなか、ゲーミングから写真の管理や編集、軽い動画の編集などを、ひと通りそつなくこなせる万能PCを、ドスパラ秋葉原本店パーツフロアスタッフの登坂さんが考えてくれた。
DDR5を使わなければWindows 11込み23万円弱で組める
価格高騰の影響を極力避けようと試行錯誤して出来上がったのが、Socket AM4を採用したレシピ。CPUアーキテクチャーは、現行のZen 5から2世代前のZen 3になるが、コストをグッと抑えられるのがポイントだ。
なかでも、かつてない程に高騰しているメモリーは、DDR5メモリーほどは高騰していないDDR4を採用しているため、価格を抑えながらゲーミングやクリエイティブ用途に不安のない32GBの大容量を実装している。
加えて、8コア/16スレッド、最大4.6GHz動作ながら3万8000円前後のRyzen 7 5700Xに、PCIe4.0×4対応M.2拡張スロットや高速無線LANのWiFi 6Eなどを搭載する9500円前後のマザーボードを組み合わせた。
さらにビデオカードには、最新タイトルをフルHD/WQHD解像度でプレイできるRadeon RX 9060 XT 16GBを備え、総額は23万2340円と、性能のわりにかなり金額を抑えられている。
|入手しやすいパーツで揃えた節約PC
|CPU
|AMD「Ryzen 7 5700X」
（Socket AM4、8コア/16スレッド、 最大4.6GHz）
|3万7800円
|CPUクーラー
|MONTECH「NX400 ARGB Black」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|3240円
|マザーボード
|ASRock「B550M WiFiドスパラ限定モデル」
（AMD B550、Micro ATX）
|9480円
|メモリー
|ドスパラセレクト「D4D3200-16G2A2」
（16GB×2、DDR4-3200）
|4万1800円
|ストレージ
|ADATA「SLEG-900P-1TCS-DP ドスパラ限定モデル」
（M.2 SSD 1TB、PCIe4.0×4）
|2万6480円
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB ドスパラ限定モデル（Radeon RX 9060 XT、16GB GDDR6）
|7万7800円
|PCケース
|MONTECH「KING 15 PRO Black」
（ピラーレスミドルタワー）
|1万2480円
|電源ユニット
|ASRock「PRO-750B」
（750W、80PLUS BRONZE）
|6480円
|OS
|Microsoft「Windows 11」パッケージ版
|1万6780円
|総額（税込）
|23万2340円
※価格は2月5日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
この連載の記事
-
第123回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】イラスト、漫画に挑戦できるデジタル作画PC
-
第122回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】組みやすさで人気のケースで美しいPCを組む
-
第121回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】世界三大銘木のウォールナット材をまとったゲーミングPC
-
第120回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】ディスプレー横に置ける小型ゲーミングPC
-
第119回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】ドスパラ秋葉原本店チョイス！ 全国のドスパラで買える真っ白ゲーミングPC
-
第118回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】19万円で組める白色ゲーミングPCでホラーゲームを楽しもう
-
第117回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】Core Ultraで組む動画編集におすすめの1台！
-
第115回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】組み立てやすさを重視！ 30万円切りで組む旬のRadeon RX 9070 XT搭載ゲーミングPC
-
第114回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】ゲームから写真/動画の編集、AI生成まで！ 予算60万円で最高峰クラスのマシンを組もう
-
第113回
PCパーツ【今月の自作PCレシピ】OS込み15万円で愛息愛娘の学習PCを組もう、組み立てマニュアルで一緒に自作に挑戦できる
- この連載の一覧へ