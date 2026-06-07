パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

コストを抑えて組むひとつの選択肢

さまざまな物価が高騰している今日この頃だが、そんななかでも需要が高いのがゲーミングPCだ。

インテル Core Ultra 200S Plusや、AMD Ryzen X3Dシリーズといった多くのシーンで活躍できる性能のCPUをベースに組みたいところだが、価格高騰真っ直中のDDR5の使用が必須となる。

32GB（16GB×2）で、5万円台中盤～6万円台前半となっているDDR5メモリーを使わずに組めるのがLGA1700とSocket AM4プラットフォームだ。DDR4メモリーも高騰しているが、同じ容量32GBでも3万円台中盤に抑えられる。



さらにDDR4メモリーは、2014年に登場した規格なのでインテル、AMDに関係なく普及していた（特定のCPUに最適化されていない）。そのため、既存のPCからDDR4メモリーを流用するといった道も選択肢としてありなのだ。

将来のCPUグレードアップはさすがに厳しくなるという悩みどころはあるが、OS別で18万円前後から狙えるのは魅力的。そこでDDR4メモリーを採用したパーツ構成を、パソコンショップ アークの渋谷店長が提案してくれたので、紹介していこう。

16スレッドのRyzen 7とRTX 5060でコストを抑えて組む

CPUソケットにLGA1700を採用したインテル Core 14000シリーズも選択肢としてあるが、今回パソコンショップ アーク 渋谷さんが提案してくれたレシピは、AMD Socket AM4のRyzenを組み合わせている。

8コア/16スレッド、最大5GHz動作となるAMD Ryzen 7 5700Xと、NVIDIAミドルクラスGPUのGeForce RTX 5060 8GBを組み合わせ、OS別で17万8230円。Windows 11 Homeのパッケージ版を含めても、総額は19万7210円と20万円以下に収まっている。

※価格は6月5日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

CPUのRyzen 5000シリーズは投入から約5年と少し。この先、CPUをアップグレードする道は、ほぼ残っていない点は覚えておきたい。予算アップ可能なら、6コア/12スレッドになるが、将来性のあるSocket AM5向けCPUのRyzen 5 7500Fをベースにコストを抑えたゲーミングPCを狙うのもひとつの手になる。ただし、Socket AM5向けマザーボードとDDR5メモリーにするだけでも、予算はOS込みで25万円台まで跳ね上がる。