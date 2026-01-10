パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

スムーズにイラストや漫画を描けるPCを自作しよう

過去に類をみないほどの高騰となっている半導体メモリーの影響で、メモリーだけでなくSSDやビデオカードなども高騰している。厳しい状況ではあるが、ゲーム、オフィスワーク、クリエイティブ作業、勉強などにPCは欠かせない。

そんなPCを今自作するなら、用途に合わせてしっかりとパーツを選ぶことが、コスト面からも大事だ。

新年1回目の「今月の自作PCレシピ」は、イラスト＆漫画のデジタル作画向けのPCをパソコンショップ アークのスタッフ野澤さんに考えてもらった。

野澤（ハンドルネーム：ひほすけ）さんは、同店のイメージキャラクター「アク子」ちゃんを描いている。そのほかにも、勤務中のひとコマを描いた「Arkな日々」（2016～2020年）や、秋葉原をネタにした「ひほのアソビ場」、秋葉原近辺のバーを題材にした「ひほすけのBarに寄り道」といった漫画、さらにオリオ秋葉原酒販（オリオスペック）が2023年に発売したプライベートウィスキーボトルのラベルを描いている。

「CLIP STUDIO PAINT」使いの視点でパーツを選定

デジタル作画アプリケーションの定番「CLIP STUDIO PAINT（クリスタ）」を愛用している野澤さんが、考えてくれたデジタル作画PCのレシピを、紹介していこう。

※価格は1月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。