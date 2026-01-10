このページの本文へ

組みたい自作PC構成まるわかり!! 第123回

【今月の自作PCレシピ】イラスト、漫画に挑戦できるデジタル作画PC

2026年01月10日 11時00分更新

文● 藤田 忠　編集●北村／ASCII

　パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。

※写真はイメージです。実際に使用するパーツとは異なります

　そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。

　”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。

スムーズにイラストや漫画を描けるPCを自作しよう

　過去に類をみないほどの高騰となっている半導体メモリーの影響で、メモリーだけでなくSSDやビデオカードなども高騰している。厳しい状況ではあるが、ゲーム、オフィスワーク、クリエイティブ作業、勉強などにPCは欠かせない。

　そんなPCを今自作するなら、用途に合わせてしっかりとパーツを選ぶことが、コスト面からも大事だ。

　新年1回目の「今月の自作PCレシピ」は、イラスト＆漫画のデジタル作画向けのPCをパソコンショップ アークのスタッフ野澤さんに考えてもらった。

銀座線末広町駅近くにあるパソコンショップ アーク。ズラリとマウスパッドの展示が並んでいるなど、ほかのショップにはない要素がある。ゲーマースタッフが多いのも特徴だ

　野澤（ハンドルネーム：ひほすけ）さんは、同店のイメージキャラクター「アク子」ちゃんを描いている。そのほかにも、勤務中のひとコマを描いた「Arkな日々」（2016～2020年）や、秋葉原をネタにした「ひほのアソビ場」、秋葉原近辺のバーを題材にした「ひほすけのBarに寄り道」といった漫画、さらにオリオ秋葉原酒販（オリオスペック）が2023年に発売したプライベートウィスキーボトルのラベルを描いている。

野澤さん。イラストレーター＆漫画家として活動するため、一度はアークを退職したものの、昨年復活している

パソコンショップ アークでXPpenの取り扱いをスタート。展示もあるので、野澤さん勤務日はいろいろと相談してみよう

展示機には、野澤さん作のイラストが描かれている

「CLIP STUDIO PAINT」使いの視点でパーツを選定

　デジタル作画アプリケーションの定番「CLIP STUDIO PAINT（クリスタ）」を愛用している野澤さんが、考えてくれたデジタル作画PCのレシピを、紹介していこう。

実際にデジタル作画をしている野澤さんが提案してくれたPCレシピがコレだ

自作PCでイラスト、漫画に挑戦するならこのレシピ
CPU インテル「Core Ultra 5 235」
（14コア/14スレッド、 最大5GHz）		 4万3980円
CPUクーラー Cooler Master「Hyper 212 3DHP Black MAY-T2HP-217PK-R1」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）		 3480円
マザーボード ASRock「B860 LiveMixer WiFi」
（インテルB860、ATX）		 2万8380円
メモリー ARK「ARD5-U32G88MB-56B-D『Micron Edition』」
（16GB×2、DDR5-5600）		 7万8320円
ストレージ Kingston「NV3 SNV3S/2000G」
（M.2 SSD 2TB、PCIe4.0×4）		 3万9820円
ビデオカード MSI「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC G5060-8V2C」（GeForce RTX 5060、8GB GDDR7） 5万6800円
PCケース Antec「AX85 ARGB」（ミドルタワー） 7480円
電源ユニット Antec「NE750G M」
（750W、80PLUS GOLD）		 1万1980円
総額（税込） 　 27万240円

※価格は1月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。

