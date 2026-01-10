組みたい自作PC構成まるわかり!! 第123回
【今月の自作PCレシピ】イラスト、漫画に挑戦できるデジタル作画PC
2026年01月10日 11時00分更新
パソコンならではの高解像度、高画質でゲームをプレイしたり、ゲームプレイなどを録画配信したり、音楽を楽しんだりといったさまざまな用途に、自分の好みでマシンを組み立てられるPCの自作。あれこれ考えながら、パーツを選定するのは楽しいが、ある程度の知識が必要になる。
そんなパーツ選びは、YouTubeの動画を参考にして構成するのも良いが、パーツショップの店員に勝るものはない。ゲームやクリエイティブ作業といった用途に、LEDで魅せるPC、静かなPCなど、さまざまなPC構成の相談を受け、その場で提案しているからだ。そこで、秋葉原の主要パーツショップ店員におすすめの自作PCの構成（レシピ）を毎月お届けしていこう。
”パーツ選びには自信がない”、”最新のパーツ構成で組みたい”、”いまどんな構成が良いのか検討がつかない”などといった人に、是非参考にしてもらいたい。
スムーズにイラストや漫画を描けるPCを自作しよう
過去に類をみないほどの高騰となっている半導体メモリーの影響で、メモリーだけでなくSSDやビデオカードなども高騰している。厳しい状況ではあるが、ゲーム、オフィスワーク、クリエイティブ作業、勉強などにPCは欠かせない。
そんなPCを今自作するなら、用途に合わせてしっかりとパーツを選ぶことが、コスト面からも大事だ。
新年1回目の「今月の自作PCレシピ」は、イラスト＆漫画のデジタル作画向けのPCをパソコンショップ アークのスタッフ野澤さんに考えてもらった。
野澤（ハンドルネーム：ひほすけ）さんは、同店のイメージキャラクター「アク子」ちゃんを描いている。そのほかにも、勤務中のひとコマを描いた「Arkな日々」（2016～2020年）や、秋葉原をネタにした「ひほのアソビ場」、秋葉原近辺のバーを題材にした「ひほすけのBarに寄り道」といった漫画、さらにオリオ秋葉原酒販（オリオスペック）が2023年に発売したプライベートウィスキーボトルのラベルを描いている。
「CLIP STUDIO PAINT」使いの視点でパーツを選定
デジタル作画アプリケーションの定番「CLIP STUDIO PAINT（クリスタ）」を愛用している野澤さんが、考えてくれたデジタル作画PCのレシピを、紹介していこう。
|自作PCでイラスト、漫画に挑戦するならこのレシピ
|CPU
|インテル「Core Ultra 5 235」
（14コア/14スレッド、 最大5GHz）
|4万3980円
|CPUクーラー
|Cooler Master「Hyper 212 3DHP Black MAY-T2HP-217PK-R1」
（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|3480円
|マザーボード
|ASRock「B860 LiveMixer WiFi」
（インテルB860、ATX）
|2万8380円
|メモリー
|ARK「ARD5-U32G88MB-56B-D『Micron Edition』」
（16GB×2、DDR5-5600）
|7万8320円
|ストレージ
|Kingston「NV3 SNV3S/2000G」
（M.2 SSD 2TB、PCIe4.0×4）
|3万9820円
|ビデオカード
|MSI「GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC G5060-8V2C」（GeForce RTX 5060、8GB GDDR7）
|5万6800円
|PCケース
|Antec「AX85 ARGB」（ミドルタワー）
|7480円
|電源ユニット
|Antec「NE750G M」
（750W、80PLUS GOLD）
|1万1980円
|総額（税込）
|27万240円
※価格は1月7日調べ。店頭価格ならびに在庫を保証するものではありません。
