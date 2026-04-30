仕事も遊びも1台完結32GB・AI・OLEDに1TBを揃えた、2-in-1のHPノートが割引中

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【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook X Flip 14-fk（B9DW7PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格249,700円のところ、10％オフの224,800円で販売中。

ノートPCは一度選ぶと、そのまま数年使う。あとから「もう少し性能が欲しい」と感じても、変えられる部分は限られている。HPの「OmniBook X Flip 14-fk」は、後から変えられない部分を最初から押さえた構成。いまはAmazonで割引中。

①あとから困りにくい“コア構成”

Ryzen AI 7とメモリ32GB、SSD 1TBを最初から搭載。ブラウザや資料作成、動画などを同時に動かしやすい構成。メモリやストレージは後から変更しにくい部分だけに、最初の選択がそのまま使い勝手に直結する。

②2.8K有機ELディスプレイ

14インチの2.8K OLEDを採用し、解像度と色域の両方を確保。テキストはくっきり表示され、動画や写真も発色が安定する。作業でもエンタメでも長時間見る画面だからこそ、ここを妥協しにくい人には重要なポイント。

③AI＋2-in-1で使い方の幅も確保

NPU最大50TOPSに対応したAI処理機能を備える。さらに2-in-1構造で、ノートだけでなくスタンドやタブレット形状でも使える。性能だけでなく、1台で幅広く使える構成。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】14.0インチ 2.8K OLED（タッチ対応）

【NPU】最大50TOPS