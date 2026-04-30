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Amazonセール情報大紹介！ 第1706回

ソファとベッド、両方置けないならこれ。4WAYで1台完結するシングルマットレスが1.2万円台

2026年04月30日 18時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】エムール マットレス「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」をチェック！

　エムールのマットレス「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」がAmazonスマイルセール対象。参考価格14,990円のところ、13％オフの12,989円で販売中。

　家具が増えるほど、部屋は狭くなる。特にソファとベッドを並べると、ワンルームでは動くスペースがなくなりやすい。エムールの「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」は、寝る場所とくつろぐ場所を1台にまとめる。

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①1台で“寝る・くつろぐ”をまとめる

　ソファとベッドを別で置くと場所を取る。このモデルはマットレス・ソファ・カウチソファ・マットレス＆枕の4通りで使い分けられ、1台で生活スペースをまとめられる構成。日中はソファとして使い、夜は寝具に切り替える。

②厚さ約11cm、高反発の2層構造

　折りたたみタイプで気になる厚みは約11cmを確保。内部は硬さと密度の異なるウレタンを組み合わせ、体圧分散と姿勢保持を両立した構造になっている。

③カバー洗濯OKで日常使いしやすい

　カバーは取り外して洗濯機で洗える仕様。L字ファスナーで着脱しやすく、日常的に手入れしやすい。約8.4kgで持ち運びも現実的な重さ。

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・商品名：トランスフォーム マットレス シングル 4WAY
・メーカー名：エムール

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