Amazonセール情報大紹介！ 第1706回
ソファとベッド、両方置けないならこれ。4WAYで1台完結するシングルマットレスが1.2万円台
2026年04月30日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】エムール マットレス「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」をチェック！
エムールのマットレス「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」がAmazonスマイルセール対象。参考価格14,990円のところ、13％オフの12,989円で販売中。
家具が増えるほど、部屋は狭くなる。特にソファとベッドを並べると、ワンルームでは動くスペースがなくなりやすい。エムールの「トランスフォーム マットレス シングル 4WAY」は、寝る場所とくつろぐ場所を1台にまとめる。
①1台で“寝る・くつろぐ”をまとめる
ソファとベッドを別で置くと場所を取る。このモデルはマットレス・ソファ・カウチソファ・マットレス＆枕の4通りで使い分けられ、1台で生活スペースをまとめられる構成。日中はソファとして使い、夜は寝具に切り替える。
②厚さ約11cm、高反発の2層構造
折りたたみタイプで気になる厚みは約11cmを確保。内部は硬さと密度の異なるウレタンを組み合わせ、体圧分散と姿勢保持を両立した構造になっている。
③カバー洗濯OKで日常使いしやすい
カバーは取り外して洗濯機で洗える仕様。L字ファスナーで着脱しやすく、日常的に手入れしやすい。約8.4kgで持ち運びも現実的な重さ。
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
また、あわせてお得なポイントアップキャンペーンも開催されます。4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間中、エントリーして合計1万円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。
付与されるポイントは2026年7月31日まで使える期間限定ポイントです。参加には事前のエントリーが必要ですので、お忘れなく！
AmazonスマイルSALEの対象商品は、大型家電、家具、日用品、食品、ビューティー製品など、幅広いカテゴリーから提供。どんな商品があるのか、チェックしてみましょう！
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