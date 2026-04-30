Amazonセール情報大紹介！ 第1703回
DVDも有線LANもそのまま使えて、性能良し。FMVの15.6型ノートが11万円台でタイムセール
2026年04月30日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】FMV ノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」をチェック！
FMVのノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」がAmazonでスマイルセール対象。参考価格132,800円のところ、17％オフの110,800円で販売中。
最近のノートPCは軽さや薄さの代わりに、ポートやドライブが削られていることも多い。これまで通り使いたいだけなのに、前と同じように使えないようでは困る。FMVの「Note A WA1-K3」は、DVDや有線LANがそのまま使える構成。いまはスマイルセールで11万円台。
①DVDドライブ＋有線LANをそのまま搭載
DVDスーパーマルチドライブと有線LAN（RJ-45）を搭載。最近の薄型ノートでは省かれがちな装備を残しているのが特徴。手持ちのDVDや有線接続の環境をそのまま使えるため、買い替えでも使い方を変えずに済む。
②Ryzen 5×16GBメモリの実用構成
AMD Ryzen 5 7430Uにメモリ16GB、SSD 512GBを搭載。ブラウザや資料作成、オンライン会議といった日常用途を一通りこなせる内容。突出した性能ではないが、家庭用や事務用として無理なく使える構成。
③15.6型フルHDディスプレイ＋各種ポート
15.6型フルHDディスプレイを採用。広めの画面で資料やブラウザを並べて表示しやすい。HDMIやUSB Type-Cなどの端子も備える。
製品スペック
【CPU】Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】SSD 512GB
【ディスプレイ】15.6型 フルHD
Amazon商品が特別価格に！
Amazonは「AmazonスマイルSALE」として、人気の商品がお買得価格で購入できるセールを4月30日9時〜5月3日23時59分までの期間で開催しています。
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