DVDも有線LANもそのまま使えて、性能良し。FMVの15.6型ノートが11万円台でタイムセール

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【Amazonスマイルセール】FMV ノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」をチェック！

FMVのノートパソコン「FMV Note A WA1-K3（FMVWK3A55N_AZ）」がAmazonでスマイルセール対象。参考価格132,800円のところ、17％オフの110,800円で販売中。

最近のノートPCは軽さや薄さの代わりに、ポートやドライブが削られていることも多い。これまで通り使いたいだけなのに、前と同じように使えないようでは困る。FMVの「Note A WA1-K3」は、DVDや有線LANがそのまま使える構成。いまはスマイルセールで11万円台。

①DVDドライブ＋有線LANをそのまま搭載

DVDスーパーマルチドライブと有線LAN（RJ-45）を搭載。最近の薄型ノートでは省かれがちな装備を残しているのが特徴。手持ちのDVDや有線接続の環境をそのまま使えるため、買い替えでも使い方を変えずに済む。

②Ryzen 5×16GBメモリの実用構成

AMD Ryzen 5 7430Uにメモリ16GB、SSD 512GBを搭載。ブラウザや資料作成、オンライン会議といった日常用途を一通りこなせる内容。突出した性能ではないが、家庭用や事務用として無理なく使える構成。

③15.6型フルHDディスプレイ＋各種ポート

15.6型フルHDディスプレイを採用。広めの画面で資料やブラウザを並べて表示しやすい。HDMIやUSB Type-Cなどの端子も備える。

製品スペック

【CPU】Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】SSD 512GB

【ディスプレイ】15.6型 フルHD

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