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Amazonセール情報大紹介！ 第1689回

でかい画面で安いスマホ！IP64防水防塵のMotorola moto g06が2万円台

2026年04月29日 22時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

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Motorola(モトローラ)motog06|4GB/128GB|ローレルオーク|SIMフリースマホ本体端末|NFC対応|ヴィーガンレザー|ゴリラガラス|正規代理店品|6.9インチ|高輝度 IPS HD+|IP64防水防塵|大容量バッテリー5,100mAh|RAMブースト機能|PB9B0013JP

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Motorola スマートフォン「moto g06」をチェック！

　Motorolaのスマートフォン「moto g06」がAmazonでタイムセール対象。参考価格24,364円のところ、12％オフの21,420円で販売中。

　moto g06は、価格を抑えつつ大画面や120Hz表示、ステレオスピーカー、IP64防水防塵を備えるSIMフリースマートフォンである。処理性能を最優先するモデルではないが、日常使いやサブ端末、動画視聴用として割り切るなら選びやすい1台だ。

アマゾンでMotorola スマートフォン「moto g06」を入手

①6.9インチ・120Hzディスプレイ

　6.9インチの大画面に、リフレッシュレート120Hzのディスプレイを採用。解像度はHD+（1,640×720）で、SNSやWebのスクロールや動画再生時の表示が滑らかになる。最大輝度600ニットの高輝度モードやカラーブーストにも対応。

②ステレオスピーカー／Dolby Atmos対応

　ステレオスピーカーに加え、Dolby Atmosとバスブースト機能に対応。動画や音楽をそのまま再生できる構成で、3.5mmイヤホンジャックも備える。有線・無線どちらでも使える。

③IP64防水防塵／5,000万画素カメラ

　IP64の防水防塵に対応し、日常的な水しぶきやホコリに配慮した設計。約5,000万画素のメインカメラを搭載し、AIポートレートやナイトモードなどの撮影機能にも対応する。

製品スペック

アマゾンでMotorola スマートフォン「moto g06」を入手
 

　注意点は、メモリーが4GBであること、eSIMやおサイフケータイに非対応であることだ。一方、nanoSIMのDSDV、microSDカード、3.5mmイヤホンジャック、NFCには対応する。最新・高性能を求める端末ではなく、安価な大画面スマホとして見るべき製品である。

・商品名：moto g06
・メーカー名：Motorola

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