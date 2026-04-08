1986年に8ビットの家庭用ゲーム機向けにリリースされたシューティングゲーム

ハムスターは4月9日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『セクロス』を配信すると発表。配信日は2026年4月9日、価格は800円だ。

『セクロス』は、1986年にニチブツから8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシューティングゲーム。かつては共存していた悪の部族たちによって故郷を侵略されたペトラ人たちを救出するため、救助用のホバーリングバイクに乗って戦う。

敵地に残された捕虜たちを回収するとバイクが重くなるが、その分ステージクリア時には多くのボーナスを得ることか可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス セクロス

ジャンル：シューティングゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年4月9日

価格：800円

プレイ人数：1～2人

©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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