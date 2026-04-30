Amazonセール情報大紹介！ 第1704回
スーツケース選びに迷った人の着地点？ 結局“軽さ（2.5kg）”で決まる7,000円台モデル
2026年04月30日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
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グリフィンランドのスーツケース「AIR6327 Mサイズ（60L）」がAmazonでスマイルセール対象。過去価格8,480円のところ、15％オフの7,208円で販売中。
スーツケース選びって、どこか決め手がない。軽さ、容量、価格、ブランド……見比べるほどに、結局どれがいいのか迷ってしまう。もちろんデザインや機能の好みは人それぞれ。ただ、もし一つだけ実用で判断するなら、重さを基準にするのが分かりやすい。実際に使うのは移動中がほとんどで、中身を詰めたあとの総重量はケース自体の重さに左右される。
今回のモデルは約2.5kg。60Lクラスとしては軽い部類。この軽さと容量を押さえて7,000円台なら、軽さを優先して選ぶ理由としては十分。
①約2.5kgの軽量設計（60Lクラス）
約2.5kgのソフトタイプで、60Lクラスとしては軽い部類。女性でも持ち上げやすい重量で、駅の階段や荷物棚への上げ下ろしでも負担がかかりにくい。外寸は67×41×28cm。
②60L＋拡張66L（3〜5泊対応）
容量は60Lで、拡張時は66Lまで対応。マチアップ機能で容量を増やせる仕様で、行きは余裕を持って詰め、帰りに荷物が増えた場合もそのまま収められる構成。
③TSAロック＋ダブルキャスター搭載
TSAダイヤルロックと360度ダブルキャスターを搭載。前面には収納ポケットを2つ備え、ネームタグも付属。ロック、移動、収納まわりの基本機能を一通り押さえている。
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