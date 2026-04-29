継続できない人には刺さる？座ったまま使えるSIXPAD「Foot Fit」が割引中

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【Amazonで割引中】SIXPAD Foot Fitをチェック！

SIXPADのフット用EMS機器「SIXPAD Foot Fit」がAmazonでタイムセール対象。参考価格39,800円のところ、16％オフの33,600円で販売中。

運動が大事なのは分かっている。でも、毎日続けるのは難しい。仕事で座りっぱなし、帰宅後はそのままスマホやテレビ。気づけば、体を動かす時間がほとんどない。SIXPADのフット用EMS機器「SIXPAD Foot Fit」は、そうした生活でも取り入れやすい設計。足を乗せて使うタイプで、特別な時間を作らなくても始められる。いまは割引中で、試しやすいタイミングでもある。

①座るだけで使えるシンプルな使い方

本体に足を乗せて使用するタイプで、特別な準備やセッティングは不要。座ったまま使えるため、日常の中に取り入れやすく、運動の時間を別に確保しなくても使える。

②足裏からふくらはぎまでアプローチ

EMSが足裏・前すね・ふくらはぎに刺激を与える仕組みで、歩行時に使う筋肉に関わる部位にアプローチする構成。複数の部位をまとめてカバーできるのが特徴。

③リモコン操作と軽量設計で扱いやすい

着脱式リモコンに対応し、かがまずに本体操作が可能。約1.1kgの軽量設計で持ち運びもしやすく、LED表示でレベルや時間も確認できる。