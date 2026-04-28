薄いだけじゃなく、使いやすい。特許構造で13mm、ポケットが膨らまない財布が割引中

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【Amazonタイムセール】abrAsus「薄い財布」をチェック！

abrAsusの「薄い財布」がAmazonでタイムセール対象。参考価格18,200円のところ、10％オフの16,380円で販売中。

財布は「たくさん入れること」を前提に作られてきた。「薄い財布」はその逆。必要な分だけに絞ることで、厚さを抑えている。約13mmに収まる特許構造で、薄いだけでなく使いやすさにも配慮している。

①なんでここまで薄いのか

カードと小銭を平行に配置する特許構造を採用。重なる革の枚数を抑えることで、厚さ約13mmに収めている。中身を入れても厚みが出にくく、ポケットに入れたときも膨らみを抑えやすい。

②開けば全部見える、この配置

上にカードと紙幣、下に小銭を分けた構造で、開いたときに全体を一度に確認できる。小銭収納は浅く、中身を見渡しやすい設計になっている。

③牛革×日本製の仕上げ

エンボス加工の牛革を使用し、傷や汚れが目立ちにくい。革の加工から縫製、コバ塗りまで国内で行われており、薄さを優先した構造でも作りは丁寧。日常的に使い続けられる仕上がり。