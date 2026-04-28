Amazonセール情報大紹介！ 第1695回
メモリ24GB×有機EL×1TBで18万円台。コスパ良しの万能ノートPC、Lenovo IdeaPad Slim 5
2026年04月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo ノートパソコン「Lenovo IdeaPad Slim 5（83HX005KJP）」をチェック！
Lenovoのノートパソコン「Lenovo IdeaPad Slim 5（83HX005KJP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格203,280円のところ、10％オフの182,000円で販売中。
ノートPCを選ぶとき、多くの人が「どこを優先し、どこを抑えるか」で悩む。メモリの容量か、ストレージの広さか、それともディスプレイの質か。
IdeaPad Slim 5は、24GBメモリに1TB SSD、有機ELディスプレイまで備えている。18万円台という価格なら、チェックする価値がある一台だ。
①24GBメモリ＋Ryzen AI 5 340
AMD Ryzen AI 5 340と24GBメモリを搭載。複数のアプリを同時に動かすような使い方にも対応する。薄型設計で、持ち運びもしやすい。
②有機EL＋DisplayHDR True Black 500
14.0型WUXGAの有機ELディスプレイを採用。16:10表示で縦方向も使いやすく、DisplayHDR True Black 500にも対応。動画や写真だけでなく、テキスト作業でも見やすい。
③Amazon限定モデル＋Office付き
Amazon限定モデルでは、ストレージが512GBから1TBに増量されている。Microsoft 365 Basic（1年目無料）とOffice Home & Business 2024も付属し、購入後すぐに使い始められる。
製品スペック
【CPU】Ryzen AI 5 340
【メモリ】24GB
【ストレージ】SSD 1TB
【ディスプレイ】14.0型 有機EL（WUXGA / 16:10）
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