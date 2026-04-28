「HELLO CYCLING」と「Lime」、駐輪拠点の連携開始　都市の移動利便性向上とインバウンド需要への対応を加速

OpenStreet株式会社とLime株式会社は4月23日に、シェアサイクルサービス「HELLO CYCLING」と電動モビリティサービス「Lime」の駐輪拠点（ポート）の連携を2026年5月のゴールデンウィーク明けから順次開始すると発表した。

第一弾として、東京都心部を中心に一部のポートにおいて両サービスの連携を開始するとのこと。利用者は、それぞれのアプリから車両を予約して、連携対象ポートで乗車・返却できるようになるという。

対象エリアは、池袋・浅草・下北沢・二子玉川・恵比寿など主要駅周辺の一部ポートから開始する。今後、対象ポートを拡大し、数千ポートでの展開を予定しているという。利用可能なポートの選択肢を広げることで、都市部における日常利用から観光での利用まで、多様な移動ニーズへの対応を進めていくとしている。

利用にあたっては、LimeアプリではLime車両のみ、HELLO CYCLINGアプリではHELLO CYCLING車両のみ利用可能とのこと。今後、段階的なアプリ連携の拡大も予定しており、HELLO CYCLINGアプリからLimeBikeを利用できるようにするなど、サービスをまたいだ利用の実現を目指すという。

利用可能な車体は以下の通り。