Ryzen 7＋RTX 5070でしっかり遊べる。しかも165Hzの16型ゲーミングノートが10%オフ

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【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP（FA608UP-R7R5070A）」をチェック！

ASUSのゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608UP（FA608UP-R7R5070A）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格309,800円のところ、10％オフの279,800円で販売中。

重い処理の待ち時間はストレスだ。書き出しや読み込みでテンポが崩れると、そのまま手が止まることもある。フルHD〜WQHDのゲームをしっかり遊べるこの性能なら、そういう待ち時間はかなり減らせる。今なら価格も下がっているので、性能で選ぶならこのタイミング。

①RTX5070 Laptop GPU＋Ryzen 7搭載

GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）とRyzen 7（8コア／16スレッド）を搭載。CPUやGPUの発熱に対応する冷却設計を備え、Armoury Crateから動作モードの切り替えに対応する。

②メモリ32GB＋SSD 1TBの大容量構成

メモリは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TBのPCIe 4.0接続NVMe SSDを搭載。動画再生で約12.2時間、アイドル時で最大約22.2時間のバッテリー駆動に対応する。

③16型WUXGA・165Hz対応ディスプレイ

16型ノングレア液晶（1920×1200）で165Hzに対応。sRGB 100％カバー。MIL規格に準拠したテストをクリアした設計で、持ち運びや日常使用も考慮された仕様になっている。

製品スペック

【CPU】Ryzen 7 260（8コア／16スレッド）

【GPU】GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）

【メモリ】32GB（DDR5-5600）

【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレイ】16型／1920×1200（WUXGA）／165Hz