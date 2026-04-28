Amazonセール情報大紹介！ 第1697回
Ryzen 7＋RTX 5070でしっかり遊べる。しかも165Hzの16型ゲーミングノートが10%オフ
2026年04月28日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS ゲーミングノートPC「TUF Gaming A16 FA608UP（FA608UP-R7R5070A）」をチェック！
ASUSのゲーミングノートPC「ASUS TUF Gaming A16 FA608UP（FA608UP-R7R5070A）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格309,800円のところ、10％オフの279,800円で販売中。
重い処理の待ち時間はストレスだ。書き出しや読み込みでテンポが崩れると、そのまま手が止まることもある。フルHD〜WQHDのゲームをしっかり遊べるこの性能なら、そういう待ち時間はかなり減らせる。今なら価格も下がっているので、性能で選ぶならこのタイミング。
①RTX5070 Laptop GPU＋Ryzen 7搭載
GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）とRyzen 7（8コア／16スレッド）を搭載。CPUやGPUの発熱に対応する冷却設計を備え、Armoury Crateから動作モードの切り替えに対応する。
②メモリ32GB＋SSD 1TBの大容量構成
メモリは32GB（DDR5-5600）、ストレージは1TBのPCIe 4.0接続NVMe SSDを搭載。動画再生で約12.2時間、アイドル時で最大約22.2時間のバッテリー駆動に対応する。
③16型WUXGA・165Hz対応ディスプレイ
16型ノングレア液晶（1920×1200）で165Hzに対応。sRGB 100％カバー。MIL規格に準拠したテストをクリアした設計で、持ち運びや日常使用も考慮された仕様になっている。
製品スペック
【CPU】Ryzen 7 260（8コア／16スレッド）
【GPU】GeForce RTX 5070 Laptop GPU（最大115W）
【メモリ】32GB（DDR5-5600）
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレイ】16型／1920×1200（WUXGA）／165Hz
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1696回
トピックス薄いだけじゃなく、使いやすい。特許構造で13mm、ポケットが膨らまない財布が割引中
-
第1695回
トピックスメモリ24GB×有機EL×1TBで18万円台。コスパ良しの万能ノートPC、Lenovo IdeaPad Slim 5
-
第1694回
トピックス安いノートで失敗したくないならこれ。日常使いにちょうどいい、マウスの16GBメモリの14型が11万円台
-
第1693回
トピックスPCケースの中にディスプレー？ 8.8インチの細長液晶を追加できるLIANLI製パーツが1.3万円
-
第1692回
トピックス結局、こういうのが一番使う。軽くてすぐ使える、1万円のコードレス掃除機
-
第1691回
トピックス折りたたみスマホが49,000円。ついに“試せる価格”になったmotorola razr 40
-
第1690回
トピックススッキリした見た目に、ノートPC以上の性能とOfficeを詰め込んだ。ASUS一体型PCがセールで15万円台
-
第1689回
トピックス2万円台で6.9インチ×120Hz、IP64対応。Motorola新モデル moto g06が割引中
-
第1688回
トピックスApple「探す」対応で3,000円台。充電式で財布に入れっぱなしにできる薄型カード型トラッカー
- この連載の一覧へ