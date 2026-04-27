Amazonセール情報大紹介！ 第1694回
安いノートで失敗したくないならこれ。日常使いにちょうどいい、マウスの16GBメモリの14型が11万円台
2026年04月27日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】mouse A4をチェック！
マウスコンピューターのノートパソコン「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格126,800円のところ、10％オフの113,980円で販売中。
安いノートPCは選びやすい。ただ、実際に使い始めると「こんなに動作重かったっけ」と感じる場面も出てくる。ブラウザで調べ物をしながら資料を作り、オンライン会議も動かすような使い方では、その差が出やすい。最初から16GBメモリを選んでおくと、そのあたりの不安は減らしやすい。
このモデルはその構成を押さえつつ、11万円台に収まっている。国内メーカーの3年保証も付くので、この価格帯で選ぶなら、基準として見ておきたい。
①16GBメモリを搭載
メモリ16GBを備えた構成で、複数のアプリを同時に開く場面でも動作が安定しやすい。ブラウザで調べ物をしながら資料を作成し、オンライン会議を併用するといった使い方でも、途中で引っかかる場面が出にくい。
②国内メーカー＋3年保証が付く
マウスコンピューター製で、3年のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートに対応。スペックだけでなく、購入後のサポート体制まで含めて選べるのは安心材料になる。
③14型で持ち運びやすく、接続もしやすい
約1.34kgの14インチサイズで、持ち運びと据え置きの両方に対応しやすいバランス。USB Type-Cは給電と映像出力に対応し、HDMI端子も備えるため、外部ディスプレイにも接続できる。
製品スペック
【CPU】Ryzen 5 7430U
【メモリ】16GB
【ストレージ】500GB SSD
【ディスプレイ】14型（フルHD）
【重量】約1.34kg
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