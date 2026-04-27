安いノートで失敗したくないならこれ。日常使いにちょうどいい、マウスの16GBメモリの14型が11万円台

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【Amazonタイムセール】mouse A4をチェック！

マウスコンピューターのノートパソコン「mouse A4（A4A5U01SR1SIW1104AZ）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格126,800円のところ、10％オフの113,980円で販売中。

安いノートPCは選びやすい。ただ、実際に使い始めると「こんなに動作重かったっけ」と感じる場面も出てくる。ブラウザで調べ物をしながら資料を作り、オンライン会議も動かすような使い方では、その差が出やすい。最初から16GBメモリを選んでおくと、そのあたりの不安は減らしやすい。

このモデルはその構成を押さえつつ、11万円台に収まっている。国内メーカーの3年保証も付くので、この価格帯で選ぶなら、基準として見ておきたい。

①16GBメモリを搭載

メモリ16GBを備えた構成で、複数のアプリを同時に開く場面でも動作が安定しやすい。ブラウザで調べ物をしながら資料を作成し、オンライン会議を併用するといった使い方でも、途中で引っかかる場面が出にくい。

②国内メーカー＋3年保証が付く

マウスコンピューター製で、3年のセンドバック修理保証と24時間365日の電話サポートに対応。スペックだけでなく、購入後のサポート体制まで含めて選べるのは安心材料になる。

③14型で持ち運びやすく、接続もしやすい

約1.34kgの14インチサイズで、持ち運びと据え置きの両方に対応しやすいバランス。USB Type-Cは給電と映像出力に対応し、HDMI端子も備えるため、外部ディスプレイにも接続できる。

製品スペック

【CPU】Ryzen 5 7430U

【メモリ】16GB

【ストレージ】500GB SSD

【ディスプレイ】14型（フルHD）

【重量】約1.34kg