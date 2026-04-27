Amazonセール情報大紹介！ 第1692回
結局、こういうのが一番使う。軽くてすぐ使える、1万円のコードレス掃除機
2026年04月27日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】アイリスオーヤマ コードレス掃除機「SCD-AZ18P2-B」をチェック！
アイリスオーヤマのコードレス掃除機「SCD-AZ18P2-B」がAmazonでタイムセール対象。参考価格13,800円のところ、25％オフの10,300円で販売中。
重い掃除機は吸引力はあるけど、出すまでが面倒で使う回数が減りがち。軽くてすぐ使えるコードレスなら、その手間がない。スタンドに置いておけば充電も済むから、思いついたときにそのまま使える。毎日の掃除をサッと済ませたいなら、このくらいが扱いやすい。
①約1.3kgで片手でも扱える軽さ
約1.3kgの軽量設計で、片手でも扱いやすい。重い掃除機のように出すまで構える必要がなく、ちょっとしたゴミでもサッと動ける。ソファ下や部屋の隅も取り回しやすく、日常の掃除をこまめに済ませたい人にはこの軽さが効いてくる。
②スタンドに戻すだけで充電できる
付属のスタンドに戻せばそのまま充電でき、使い終わったあとも次に備えられる。コードを挿す手間がなく、収納と充電が一体になった構成。
③パワーブラシ×サイクロン式でホコリや砂を吸う
パワーブラシとサイクロン式を採用し、細かいホコリや砂も集めやすい構成。ダストカップやブラシは取り外して水洗いでき、手入れもシンプル。価格を抑えつつも、普段使いに必要な部分は押さえられている。
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