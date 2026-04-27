折りたたみスマホが49,000円。ついに“試せる価格”になったmotorola razr 40

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【Amazonで割引中】motorola razr 40をチェック！

Motorolaの折りたたみスマートフォン「motorola razr 40」がAmazonで割引対象。参考価格114,364円のところ、57％オフの49,000円で販売中。

折りたたみスマホは価格の高さがネックになる。10万円前後が当たり前で、試すにはハードルが高い。motorola razr 40は49,000円。この価格なら、一度使ってみる選択も見えてくる。

①6.9インチ有機EL／144Hz対応

約6.9インチのpOLEDディスプレイを搭載。解像度は2,640×1,080のFHD+、アスペクト比は22:9。リフレッシュレートは最大144Hzに対応する。

②8GBメモリ／256GBストレージ

メモリ8GB、ストレージ256GBの構成。Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1を採用し、Android 13を搭載。バッテリー容量は4,200mAh。

③折りたたみ設計／サブディスプレイ搭載

開閉式の折りたたみ構造を採用。閉じた状態では約1.5インチのアウトディスプレイを搭載。通知の確認や簡単な操作に対応する。折りたたみ時は約88.24mmのサイズになる。