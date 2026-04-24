懐かしい気持ちが芽生える外見のクラシックマウスをAmazonで発見！ ちゃんと中身は最新型です

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8BitDoのクラシックマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、8BitDoのクラシックマウス「レトロ R8」が販売中だ。参考価格は6980円だが、執筆時点では12％オフの6142円で購入できる（4月24日時点）。

本製品は、クラシックな雰囲気が漂うマウス。付属の充電ドックのほか、最大1億回のクリックに耐えられるというマイクロスイッチ、プログラム可能なボタン類、2.4GHz・有線（Type-C）・Bluetooth接続の対応などが特徴となっている。

懐かしさと新しさが融合したマウス

ユーザーレビューを見ると、「めちゃくちゃかわいい」「ファミコン第一世代に刺さる」「使い勝手もサイズも思った以上に良い」といった声が寄せられている。レトロなデザインと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。派手なデザインよりも懐かしいデザインが好きな人、思い出に浸りたい人におすすめできる。