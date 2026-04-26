Amazonセール情報大紹介！ 第1688回
Apple「探す」対応で3,000円台。充電式で財布に入れっぱなしにできる薄型カード型トラッカー
2026年04月26日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】UGREEN FineTrack Slimをチェック！
UGREENのスマートタグ「FineTrack Slim」がAmazonで割引対象。参考価格4,299円のところ、25％オフの3,224円で販売中。
財布って、なくすと困るのに、対策はつい後回しになりがち。タグを入れると膨らみが気になって、結局使いづらい。UGREENの「FineTrack Slim」はカード型で、財布にそのまま入れて使えるタイプ。Appleの「探す」にも対応していて、充電式で電池交換もいらない。3,000円台のうちにチェックしてみては？
①財布にそのまま入るカード型
カードサイズで、財布やパスポートケースにそのまま収まる形状。厚みのあるタグのように入れ場所を考えなくてよく、普段の使い方を変えずに持ち歩ける。
②充電式で電池交換なし
磁気ワイヤレス充電に対応し、使い切りではなく充電して繰り返し使えるタイプ。フル充電で最大約1年使える設計で、頻繁に充電する必要がない。
③Apple「探す」に対応
Appleの「探す」に対応し、iPhoneからそのまま位置を確認できる。近くにあれば音を鳴らして探せるほか、離れた場所でも位置を確認できる仕組み。置き忘れにも気づきやすい。
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