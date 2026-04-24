1万5000円切るなら買いでしょ 180Hz・1msのJAPANNEXT製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールの対象に

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JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-Ei238G180F」が販売中だ。過去価格は1万6480円だが、タイムセールにより10％オフの1万4832円で購入できる（4月24日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG/MPRT）となっている。そのほか、色鮮やかな映像を映し出すsRGB:100％の広色域、家庭用ゲーム機への対応なども特徴だ。

手に届きやすい価格と国産メーカーだからこその安心感

ユーザーレビューを見ると、「HDMIケーブルを2本繋げられるので使い分けが便利」「180Hz出るうえに映像もキレイなので申し分なし」「国産メーカーしか勝たん」といった声が寄せられている。国産メーカーの安心感と申し分なしの性能がポイントになっているようだ。タイムセールでより安くなっているので、気になる人はチェックしてみてほしい。