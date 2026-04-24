Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第261回
1万5000円切るなら買いでしょ 180Hz・1msのJAPANNEXT製23.8型フルHDゲーミングディスプレーがタイムセールの対象に
2026年04月24日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、JAPANNEXTの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「JN-Ei238G180F」が販売中だ。過去価格は1万6480円だが、タイムセールにより10％オフの1万4832円で購入できる（4月24日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載する23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GTG/MPRT）となっている。そのほか、色鮮やかな映像を映し出すsRGB:100％の広色域、家庭用ゲーム機への対応なども特徴だ。
手に届きやすい価格と国産メーカーだからこその安心感
ユーザーレビューを見ると、「HDMIケーブルを2本繋げられるので使い分けが便利」「180Hz出るうえに映像もキレイなので申し分なし」「国産メーカーしか勝たん」といった声が寄せられている。国産メーカーの安心感と申し分なしの性能がポイントになっているようだ。タイムセールでより安くなっているので、気になる人はチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|【ECサイト限定】JAPANNEXT 23.8インチ IPSパネル搭載 180Hz対応 フルHD(1920x1080)解像度 ゲーミングモニター JN-Ei238G180F HDMI DP 1ms(GTG/MPRT) HDR sRGB:100% PS5:120Hz接続【2年保証】
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第262回
トピックス懐かしい気持ちが芽生える外見のクラシックマウスをAmazonで発見！ ちゃんと中身は最新型です
-
第260回
トピックスタイムセールで3万円→2.3万円！ 220HzのBenQ製24.5型フルHDゲーミングディスプレー
-
第259回
トピックス充電ドック付きが便利よね PC・Switch・モバイル対応コントローラーがタイムセールで3590円！
-
第258回
トピックスゲームボーイっぽいデザインがエモい！ 縦型で使えるスマホコントローラーが4999円
-
第257回
トピックスゲームボーイを忠実再現したLEGO組み立てモデルが6％オフ！ 思い出の品を組み立ててみませんか
-
第256回
トピックスやっぱりホリ製よ 連射／連射ホールド機能などを備えるSwitch 2対応のワイヤレスホリパッド
-
第255回
トピックスMSIの15.6型フルHDゲーミングノートがクーポン適用で22万円台！ RTX 5060や1TB M.2 SSDなど“これぐらいでいい”コスパモデル
-
第254回
トピックスRTX 5060搭載のサードウェーブ製ゲーミングデスクトップが18万円台！ フルHD・最高設定だと快適に遊べるスペックが◎
-
第253回
トピックス可愛い見た目なのに中身は強い！ 8BitDoのNintendo Switch用コントローラーが15％オフ
-
第252回
トピックスレトロゲームを遊びたい人集まれ！ 三色端子・S端子をHDMI信号に変換してくれるコンバーターが3000円台
- この連載の一覧へ